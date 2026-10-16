सामुद्रिक शास्त्र: पैरों के Foot Print से जानें कितने बुद्धिमान, भाग्यशाली और धनवान हैं आप ?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों की छाप भी आपके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में कुछ बता सकती है? सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के अलग-अलग अंगों की बनावट को व्यक्ति के स्वभाव से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरह पैरों की बनावट और तलवे की छाप भी व्‍यक्ति के व्‍यक्तित्‍व के बारे में काफी कुछ बताती है।

माना जाता है कि पैरों के आकार और तलवे के बीच के हिस्से से व्यक्ति के स्वभाव, सोचने के तरीके और जीवन के प्रति उसके नजरिए को समझा जा सकता है। आइए जानते हैं पैरों की छाप के तीन प्रकार और उनसे जुड़ी मान्यताएं।

पूरी छाप वाले पैर कैसे होते हैं? जब कोई व्यक्ति गीले पैरों से जमीन पर चलता है, तो उसके तलवे की लगभग पूरी छाप दिखाई देती है। इसमें एड़ी, पंजे और तलवे का बीच वाला हिस्सा भी जमीन पर छपता है। ऐसा आमतौर पर कम आर्च यानी तलवे का बीच वाला हिस्सा कम उठा होने के कारण हो सकता है।

बीच में थोड़ी खाली जगह वाली छाप दूसरे प्रकार में पैरों की छाप में एड़ी और पंजे का हिस्सा साफ दिखाई देता है, लेकिन बीच का कुछ हिस्सा जमीन पर नहीं छपता। ऐसा पैर के आर्च के थोड़ा उठा होने के कारण हो सकता है। सामुद्रिक शास्‍त्र के अनुसार, ऐसे लोगों का स्वभाव संतुलित और रचनात्मक हो सकता है। इन्हें परिवार और रिश्तों को महत्व देने वाला माना जाता है। ये दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं और भावनाओं को भी काफी महत्व देते हैं।

हालांकि, इन लोगों की एक कमजोरी भी होती है। ये लोग यदि किसी बात से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएं, तो उससे बाहर निकलने में काफी समय लग जाता है। ये लोग भी अपनी समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं और मन में बातों काफी लंबे समय तक दबा कर रखते है।