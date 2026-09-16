धर्म डेस्क, नई दिल्ली। समुद्र शास्‍त्र में हथेली के आकार, उंगलियों, पर्वतों और रेखाओं को व्यक्ति के स्वभाव से जोड़कर देखा जाता है। हर व्‍यक्ति की हथेली का आकार प्रकार अलग, अलग होता है। ऐसे में कुछ लोगों को हाथ नुकीला होता है। उनके हाथों की उंगलियां पॉइंटेड होती हैं। माना जाता है कि ऐसे लोग कल्पनाशील होते हैं और जीवन में बड़ा करने के सपने देखते हैं। लेकिन जीवन में केवल सपने देखना तो पर्याप्‍त नहीं होता है। कई बार स्वभाव की कुछ कमियां व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने से रोकती हैं।

सोचते ज्‍यादा है काम कम करते हैं नुकीले हाथों और उंगलियों को समुद्रशास्‍त्र में कल्पनाशीलता से जोड़ कर देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा नई-नई बातें सोचते रहते हैं। वे भविष्य में बड़ी सफलता, ऊंचा पद या अलग पहचान बनाने के सपने देखते हैं।

समस्या तब आती है जब सोच और काम के बीच अंतर बढ़ जाता है। ऐसे लोग योजना तो बहुत बनाते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए लगातार मेहनत नहीं करते। एक विचार शुरू करने के बाद दूसरा विचार मन में आने लगता है।

इस कारण उनकी ऊर्जा कई दिशाओं में बंट जाती है। वह बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन किसी एक काम को पूरा करने में पर्याप्त समय नहीं देते। इस चक्कर में वे केवल सोचते रह जाते हैं, मगर काम नहीं करते हैं।

बहुत जल्दी हो जाते हैं प्रभावित जिन लोगों की उंगलियां लंबी और नुकीली होती हैं, उनकी हथेलियां कितनी सुंदर नजर आती हैं, मगर ऐसे लोग संवेदनशील स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे लोग आसपास के लोगों की बातों और व्यवहार से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं।

बस कोई उनकी जरा सी तारीफ भर कर दे, उनका उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वहीं अपनी आलोचना उनसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होती है। यही कारण है कि ये लोग कभी भी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं।

धैर्य की कमी बड़े सपने देखने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कई बार उनका धैर्य खो देना ही होता है। इन्हें इस बात को समझने में हमेशा ही दिक्कत होती है कि मेहनत करने पर भी सफलता तुरंत नहीं मिलती। किसी भी क्षेत्र में लगातार प्रयास, सीखने और गलतियों में सुधार करने की हमेशा ही गुंजाइश होती है।