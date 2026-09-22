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सामुद्रिक शास्‍त्र: मोटी भौंह वाली महिलाओं के पास होते हैं ये 3 गुण, सभी को करते हैं अपनी ओर आकर्षित

By Anuradha Gupta Edited By: Anuradha Gupta
Published: Tue, 22 Sep 2026 03:50 PM (IST)

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, मोटी भौंहों वाली महिलाएं आत्मविश्वासी, ऊर्जावान और व्यावहारिक सोच वाली होती हैं। ये गुण उनके व्यक्तित्व ...और पढ़ें

मोटी भौंहों वाली महिलाओं का व्यक्तित्व । (Picture Credit- AI Generated)

मोटी भौंहों वाली महिलाओं का व्यक्तित्व । (Picture Credit- AI Generated)

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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सामुद्रिक शास्त्र में चेहरे की बनावट और चेहरे पर मौजूद हर चीज के आकार प्रकार से व्‍यक्ति के स्‍वभाव और भविष्‍य को जोड़कर बातें बताई गई हैं। चेहरे की बनावट को अच्‍छा बनाने में जितना योगदान आंखों, नाक और कान का होता है, उतना ही मुख्‍य स्‍थान भौंहों का भी होता है। खासतौर पर अगर भौंहें मोटी हैं, तो वो व्‍यक्ति के स्‍वभाव से जुड़े बहुत सारे संकेत देती है।

सामुद्रिक शास्‍त्र में माना जाता है कि जिन महिलाओं की भौंहें मोटी होती हैं, उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, ऊर्जा और स्पष्ट सोच जैसे गुण दिखाई दे सकते हैं। यही खूबियां उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। चलिए इस विषय में विस्तार से जानते हैं।

आत्मविश्वासी और ऊर्जावान होती हैं

सामुद्रिक शास्त्र की के अनुसार मोटी और घनी भौंहों वाली महिलाओं में आत्मविश्वास काफी मजबूत होता है। वे मेहनत से नहीं घबराती है और अपने लक्ष्‍यों से पीछे नहीं हटती हैं। ऐसी महिलाओं में काम करने की ऊर्जा तीव्र होती है। इन्‍हें किसी भी चुनौती का सामना करने से डर नहीं लगता है और ये कभी भी हार नहीं मानती हैं। ये महिलाएं इतनी आत्मविश्वासी होती हैं कि इनके व्यवहार में भी यह बात नजर आती है। इनका यह गुण लोगों को इनकी ओर आकर्षित करता है।

प्रैक्टिकल सोच रखने वाली होती हैं

मोटी भौंहों वाली महिलाएं भावनओं को महत्‍व देती हैं, मगर इनकी सोच प्रैक्टिकल होती है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, जो बहुत कठिन हो और उससे बाहर निकलना आसान न हो, तब ये महिलाएं हड़बड़ाती नहीं हैं बल्कि सोच-समझकर फैसला लेती हैं और प्रैक्टिकली सोचती हैं। कठिन समय में शांत रहकर विकल्पों पर विचार करना इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत होती है। लोगों को इनके साथ बहुत ही सिक्‍योर और कम्‍फर्टेबल फील होता है।

आकर्षक और निडर व्यक्तित्व

सामुद्रिक शास्त्र में घनी भौंहों वाली महिलाओं को प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला बताया गया है। ऐसी महिलाओं का आत्मविश्वास और स्पष्ट होना सभी को आकर्षित करता है। ये महिलाएं खुलकर अपनी बात दूसरों के सामने रखती हैं और कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराती नहीं हैं। इनका यही निडर स्‍वभाव सभी को इनकी ओर आकर्षित करता है।

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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।