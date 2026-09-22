धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सामुद्रिक शास्त्र में चेहरे की बनावट और चेहरे पर मौजूद हर चीज के आकार प्रकार से व्‍यक्ति के स्‍वभाव और भविष्‍य को जोड़कर बातें बताई गई हैं। चेहरे की बनावट को अच्‍छा बनाने में जितना योगदान आंखों, नाक और कान का होता है, उतना ही मुख्‍य स्‍थान भौंहों का भी होता है। खासतौर पर अगर भौंहें मोटी हैं, तो वो व्‍यक्ति के स्‍वभाव से जुड़े बहुत सारे संकेत देती है।

सामुद्रिक शास्‍त्र में माना जाता है कि जिन महिलाओं की भौंहें मोटी होती हैं, उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, ऊर्जा और स्पष्ट सोच जैसे गुण दिखाई दे सकते हैं। यही खूबियां उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। चलिए इस विषय में विस्तार से जानते हैं।

आत्मविश्वासी और ऊर्जावान होती हैं सामुद्रिक शास्त्र की के अनुसार मोटी और घनी भौंहों वाली महिलाओं में आत्मविश्वास काफी मजबूत होता है। वे मेहनत से नहीं घबराती है और अपने लक्ष्‍यों से पीछे नहीं हटती हैं। ऐसी महिलाओं में काम करने की ऊर्जा तीव्र होती है। इन्‍हें किसी भी चुनौती का सामना करने से डर नहीं लगता है और ये कभी भी हार नहीं मानती हैं। ये महिलाएं इतनी आत्मविश्वासी होती हैं कि इनके व्यवहार में भी यह बात नजर आती है। इनका यह गुण लोगों को इनकी ओर आकर्षित करता है।

प्रैक्टिकल सोच रखने वाली होती हैं मोटी भौंहों वाली महिलाएं भावनओं को महत्‍व देती हैं, मगर इनकी सोच प्रैक्टिकल होती है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, जो बहुत कठिन हो और उससे बाहर निकलना आसान न हो, तब ये महिलाएं हड़बड़ाती नहीं हैं बल्कि सोच-समझकर फैसला लेती हैं और प्रैक्टिकली सोचती हैं। कठिन समय में शांत रहकर विकल्पों पर विचार करना इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत होती है। लोगों को इनके साथ बहुत ही सिक्‍योर और कम्‍फर्टेबल फील होता है।