धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के हर अंग की बनावट और उस पर बने निशानों का विशेष महत्व बताया गया है। ठीक इसी तरह भौंहों को भी व्यक्ति के स्वभाव और किस्मत से जोड़कर देखा जाता है।मान्यता है कि भौंहों का आकार, उनका घना या हल्का होना, उन पर तिल, कट का निशान या बालों का कम-ज्यादा होना, ये सभी चीजें व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताती हैं।कहा जाता है कि घनी भौहें वाले लोग आत्मविश्वासी और मेहनती स्वभाव के होते हैं, जबकि हल्की भौहें वाले लोग थोड़े भावुक और संवेदनशील होते हैं।

भौंहों पर तिल का होना कभी धन लाभ तो कभी जीवन में संघर्ष का संकेत देता है, वहीं भौंहों पर कट जैसा निशान जीवन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं से जोड़कर देखा जाता है। चलिए इसे थोड़ा विस्‍तार से समझते हैं।

भौंह पर कट या निशान यदि किसी व्यक्ति की भौंह पर प्राकृतिक रूप से कट, निशान या खाली जगह दिखाई देती है, तो सामुद्रिक शास्त्र में इसे जीवन के उतार-चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी भौंह वाले व्यक्ति को जीवन में कुछ संघर्षों और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

भौंह पर कट व्यक्ति के रिश्तों में जटिलता का संकेत भी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संबंधों को लेकर बदलाव या भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। हालांकि, केवल भौंह पर बने निशान के आधार पर किसी व्यक्ति के रिश्तों या पूरे जीवन के बारे में निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

भौंह पर तिल सामुद्रिक शास्त्र में तिल की जगह को भी महत्वपूर्ण माना गया है। भौंह पर तिल के अलग-अलग स्थानों के अलग-अलग अर्थ बताए गए हैं। दोनों भौंहों के बीच तिल यदि दोनों भौंहों के बीच, यानी माथे के मध्य भाग में तिल हो, तो इसे शुभ माना जाता है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, नेतृत्व करने वाला और प्रभावशाली हो सकता है। उसे धन, सम्मान और प्रसिद्धि मिलने की संभावना भी बताई जाती है। ऐसे लोगों के बारे में यह भी माना जाता है कि उनकी अंतःप्रेरणा अच्छी होती है और वे परिस्थितियों को जल्दी समझ लेते हैं।

दाहिनी भौंह पर तिल दाहिनी भौंह पर तिल को कई सामुद्रिक शास्त्र में शुभ संकेत माना गया है। इसे अच्छे भाग्य, सुख-सुविधाओं और वैवाहिक जीवन में संतुष्टि से जोड़ा जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सहयोग और सफलता मिलने की संभावना मानी जाती है।

बाईं भौंह पर तिल बाईं भौंह पर तिल को अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण संकेत माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्ष, मानसिक तनाव या चिंता का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति का जीवन हमेशा कठिन रहेगा।

भौंहों में कम बाल होना जिन लोगों की भौंहें प्राकृतिक रूप से पतली या कम बालों वाली होती हैं, उनके बारे में सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि वे संवेदनशील, शांत और कुछ हद तक संकोची स्वभाव के हो सकते हैं। वे किसी भी निर्णय से पहले उसके बारे में अधिक सोच-विचार कर सकते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्लेषण अधिक करते हैं और जीवन में स्थिरता प्राप्त करने के लिए उन्हें लगातार मेहनत करनी पड़ सकती है।