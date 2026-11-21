धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सामुद्रिक शास्त्र में चेहरे की बनावट, आंखें, नाक और होंठों को भी खास महत्व दिया गया है। मान्यता है कि होंठों का आकार व्यक्ति के बातचीत करने के तरीके, भावनाओं और व्यवहार से जुड़े कुछ संकेत देता है। किसी के होंठ मोटे होते हैं, तो किसी के पतले। वहीं कुछ लोगों के होंठ धनुष के आकार जैसे दिखाई देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इन सभी बनावटों के अलग-अलग अर्थ बताए गए हैं। आइए जानते हैं होंठों की बनावट के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव के बारे में क्या मान्यताएं प्रचलित हैं।

मोटे होंठ वाले होते हैं खुशमिजाज और भावुक सामुद्रिक शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, जिन लोगों के होंठ मोटे होते हैं, वे आमतौर पर खुशमिजाज और भावुक स्वभाव के माने जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं और अपने करीबियों का खास ख्याल रखते हैं। कहा जाता है कि मोटे होंठ वाले लोग अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करते हैं। हालांकि, कई बार ये बिना ज्यादा सोचे अपनी बात कह देते हैं। इस वजह से इन्हें गुस्सा भी जल्दी आ सकता है। लेकिन इनका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं टिकता और ये जल्दी सामान्य हो जाते हैं।

धनुषाकार होंठ वाले होते हैं रचनात्मक और बातूनी जिन लोगों के ऊपरी होंठ के बीच में धनुष जैसा स्पष्ट आकार दिखाई देता है, उन्हें धनुषाकार या क्यूपिड बो लिप्स कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र की कुछ मान्यताओं के अनुसार, ऐसे लोग रचनात्मक और अभिव्यक्ति में अच्छे माने जाते हैं। इन्हें अपनी बात दूसरों के सामने रखने का अच्छा तरीका आता है। बातचीत के दौरान ये अपनी बातों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। हालांकि, कभी-कभी उत्साह में ये बिना सोचे-समझे कुछ ऐसा बोलते हैं, जिससे सामने वाला नाराज हो जाए।