सामुद्रिक शास्त्र: होंठों की बनावट से जानें व्यक्ति का स्वभाव, किसकी है मीठी जुबान और कौन है गुस्सैल?
सामुद्रिक शास्त्र में होंठों की बनावट से जानें व्यक्ति का स्वभाव। किसकी है मीठी जुबान और कौन है गुस्सैल, मोटे, पतले और धनुषाकार होंठ वालों के व्यक्तित्व के राज जानें। फेस रीडिंग के अनुसार होंठों से पहचानें इंसान का स्वभाव और बोलने का अंदाज।
HighLights
मोटे होंठ वाले होते हैं खुशमिजाज और भावुक स्वभाव के।
पतले होंठ वाले होते हैं गंभीर और स्वतंत्र विचारों वाले।
धनुषाकार होंठ वाले होते हैं रचनात्मक और अच्छे वक्ता।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सामुद्रिक शास्त्र में चेहरे की बनावट, आंखें, नाक और होंठों को भी खास महत्व दिया गया है। मान्यता है कि होंठों का आकार व्यक्ति के बातचीत करने के तरीके, भावनाओं और व्यवहार से जुड़े कुछ संकेत देता है। किसी के होंठ मोटे होते हैं, तो किसी के पतले। वहीं कुछ लोगों के होंठ धनुष के आकार जैसे दिखाई देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इन सभी बनावटों के अलग-अलग अर्थ बताए गए हैं। आइए जानते हैं होंठों की बनावट के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव के बारे में क्या मान्यताएं प्रचलित हैं।
मोटे होंठ वाले होते हैं खुशमिजाज और भावुक
सामुद्रिक शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, जिन लोगों के होंठ मोटे होते हैं, वे आमतौर पर खुशमिजाज और भावुक स्वभाव के माने जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं और अपने करीबियों का खास ख्याल रखते हैं। कहा जाता है कि मोटे होंठ वाले लोग अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करते हैं। हालांकि, कई बार ये बिना ज्यादा सोचे अपनी बात कह देते हैं। इस वजह से इन्हें गुस्सा भी जल्दी आ सकता है। लेकिन इनका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं टिकता और ये जल्दी सामान्य हो जाते हैं।
पतले होंठ वाले होते हैं गंभीर और समझदार
जिन लोगों के होंठ पतले होते हैं, उनके बारे में सामुद्रिक शास्त्र में माना जाता है कि वे गंभीर और स्वतंत्र विचारों वाले हो सकते हैं। ऐसे लोग अपनी निजी बातें हर किसी से साझा करना पसंद नहीं करते। फेस रीडिंग की मान्यताओं के अनुसार, ये लोग बोलने से पहले काफी सोच-विचार करते हैं। अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना पसंद करते हैं और बेवजह की बातचीत से दूरी बनाए रखते हैं। ऐसे लोगों को अपने काम और फैसलों में दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं आता।
धनुषाकार होंठ वाले होते हैं रचनात्मक और बातूनी
जिन लोगों के ऊपरी होंठ के बीच में धनुष जैसा स्पष्ट आकार दिखाई देता है, उन्हें धनुषाकार या क्यूपिड बो लिप्स कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र की कुछ मान्यताओं के अनुसार, ऐसे लोग रचनात्मक और अभिव्यक्ति में अच्छे माने जाते हैं। इन्हें अपनी बात दूसरों के सामने रखने का अच्छा तरीका आता है। बातचीत के दौरान ये अपनी बातों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। हालांकि, कभी-कभी उत्साह में ये बिना सोचे-समझे कुछ ऐसा बोलते हैं, जिससे सामने वाला नाराज हो जाए।
चौड़े होंठ वाले होते हैं मिलनसार
सामुद्रिक शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, जिन लोगों के होंठ चौड़े होते हैं, वे सामाजिक और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों को नए लोगों से मिलना और बातचीत करना पसंद होता है। कहा जाता है कि ये लोग आसानी से दोस्त बना लेते हैं। किसी सामाजिक कार्यक्रम या समारोह में भी ये लोगों के साथ जल्दी घुल-मिल जाते हैं। इनकी बातचीत का दायरा काफी बड़ा होता है और ये दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं।
छोटे होंठ वाले होते हैं शांत स्वभाव के
जिन लोगों के होंठ आकार में छोटे होते हैं, उनके बारे में मान्यता है कि वे शांत और थोड़े संकोची स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग हर किसी के सामने खुलकर अपनी बातें रखना पसंद नहीं करते। ये अपने करीबी दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ ही ज्यादा सहज महसूस करते हैं। किसी पर भरोसा करने में इन्हें समय लगता है। हालांकि, एक बार किसी को अपना मान लें तो उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं।
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अस्वीकरण: अत: किसी व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव को समझने के लिए उसका व्यवहार, सोच, बातचीत का तरीका और दूसरों के प्रति उसका रवैया देखना ज्यादा जरूरी है। इसलिए होंठों की बनावट को केवल सामुद्रिक शास्त्र की मान्यता के रूप में ही देखना चाहिए। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
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