धर्म डेस्क, नई दिल्ली। देवउठनी एकादशी से विवाह और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। विवाह के दौरान कई ऐसी रस्में निभाई जाती हैं, जिनका विशेष महत्व होता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की शादियों में समृद्ध लोक-संस्कृति और अनूठे रीति-रिवाज देखने को मिलते हैं। इन रस्मों के दौरान पारंपरिक और मधुर लोकगीत भी गाए जाते हैं।

बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विवाहों में एक बेहद खास रस्म निभाई जाती है, जिसे 'मटकोर' (Matkor Ritual) के नाम से जाना जाता है। यह रस्म शादी से 1 से 3 दिन पहले की जाती है। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाती हैं और धरती माता की विधिवत पूजा करती हैं।

लेकिन, क्या आप जानते हैं कि विवाह के दौरान मटकोर की रस्म क्यों की जाती है और इसका धार्मिक महत्व क्या है? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। (Picture Credit: AI Generated) क्या होती है मटकोर की रस्म? शादी से पहले मटकोर की रस्म विधिपूर्वक निभाई जाती है। इस दौरान महिलाएं लोकगीत गाती हुई किसी तालाब, नदी या पवित्र स्थान पर जाती हैं। वहां पहुंचकर वे भूमि की पूजा-अर्चना करती हैं और धरती को सिंदूर, हल्दी व अक्षत अर्पित करती हैं। इसके बाद परिवार की बुआ या बहन कुदाल की मदद से थोड़ी मिट्टी खोदती हैं और उसे टोकरी में भरकर घर लाती हैं। इसी मिट्टी से विवाह का मंडप तैयार किया जाता है और मंडप के भीतर वेदी भी बनाई जाती है।

पंचतत्वों का आह्वान विवाह मंडप को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। मटकोर की मिट्टी के जरिए पृथ्वी तत्व को विवाह के साक्षी के रूप में स्थापित किया जाता है, ताकि नवदंपति का रिश्ता धरती की तरह ही अटल, सहनशील और फलदायी बना रहे।

मटकोर की रस्म का धार्मिक महत्व मटकोर की रस्म धरती माता के प्रति आभार जताने के लिए की जाती है। मान्यता है कि यह शुभ कार्य शुरू करने की अनुमति लेने और नए दांपत्य जीवन में सुख-शांति की कामना करने का माध्यम है। इस रस्म के जरिए धरती माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मटकोर की इस पवित्र मिट्टी को घर लाने से वर-वधू के जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं।