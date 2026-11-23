धर्म डेस्क, नई दिल्ली। देवउठनी एकादशी के साथ ही चार महीने से रुके हुए सभी मांगलिक कार्यों और विवाह की शुभ शुरुआत हो गई है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगी है। जिन घरों में शादी है, वहां बहुत ही खास रौनक देखने को मिल रही है।

शादी से कुछ दिन पहले ही रीति-रिवाजों की शुरुआत हो जाती है। हर क्षेत्र में अलग-अलग रीति-रिवाज देखने को मिलते हैं। इस दौरान कई लोकगीत भी गाए जाते हैं। मिथिला और अवध की शादियों में 'आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया' लोकगीत को विशेष रूप से गाया जाता है।

यह मिथिलांचल और अवध क्षेत्र का एक लोकप्रिय विवाह गीत है, जो विवाह की रस्मों के दौरान सुनने को मिलता है। इस लोकगीत में भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि इस लोकगीत का क्या अर्थ है और इसे किस रस्म के दौरान गाया जाता है।

बेहद खास है यह लोकगीत मिथिला और अवध की संस्कृति में 'आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया' लोकगीत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह श्रीराम-सीता के पावन मिलन का प्रतीक है। इसे शादी की परिछन रस्म या फिर विवाह पंचमी के दिन अधिक गाया जाता है। जब इस लोकगीत को महिलाएं गाती हैं, तो पूरा माहौल भक्तिमय और मंगलमय बन जाता है।

क्या है इसका हिंदी अर्थ? मिथिलांचल के इस लोकगीत का अर्थ है कि हे सखियों, अयोध्या से जनकपुर में श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बारात आने से आज मिथिला नगरी बहुत ही धन्य हो गई है। 'चारों दुलहा में बड़का कमाल सखिया' लोकगीत की दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि अयोध्या से आए चारों दूल्हों की छटा बेहद निराली है, लेकिन उनमें से सबसे बड़े दूल्हे भगवान श्रीराम का तेज और रूप बेहद अद्भुत है।