लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज भी जब गांव-देहात में महिलाओं की मंडली ढोलक-मंजीरे लेकर बैठती है, तो हरियाणा के पारंपरिक लोकगीतों की बात ही कुछ और होती है। आज हम आपको एक ऐसे ही सदाबहार हरियाणवी लोकगीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया रील्स से लेकर लेडीज संगीत और जागरण की रातों तक में छाया रहता है।

जी हां, इसके बोल कुछ इस अंदाज में शुरू होते हैं- 'सासु बोली बहुअड़ तै...'। बता दें, इस गीत की तह में उतरें, तो इसके पीछे सास-बहू के रिश्ते की मिठास और एक नई-नवेली दुल्हन के मायके से लाए गए संस्कारों का एक बेहद खूबसूरत ताना-बाना नजर आता है।

'तू के ल्याई सै पीहर तै' का असल मतलब यह गाना हरियाणा की पारंपरिक लोक गायन शैली में रचा गया एक बेहद पुराना गीत है। पुराने समय में जब नई बहू ब्याह कर घर आती थी, तो अक्सर सास या ससुराल की अन्य महिलाएं उससे पूछती थीं कि वह अपने मायके से क्या-क्या लेकर आई है।

इस लोकगीत की मशहूर पंक्तियां इसी सवाल से शुरू होती हैं: "सासु बोली बहुअड़ तै, तू के ल्याई सै पीहर तै

सांची सांच बता दूं रे सासु, के ल्याई हूं पीहर ते,

मैं ऐसी ल्याई चूंदरी..." इस गाने में एक सास अपनी बहू से पूछ रही है कि वह पीहर से दहेज या सामान में क्या लाई है, लेकिन जवाब में बहू बड़ी ही शालीनता और आत्मविश्वास से अपनी एक ऐसी 'चूंदरी' का जिक्र करती है, जो दुनिया के हर भौतिक खजाने से कहीं बढ़कर है। वह किसी सोने-चांदी का बखान नहीं करती, बल्कि अपनी आध्यात्मिक संपन्नता दिखाती है।

भौतिक चीजों से ऊपर, भक्ति और संस्कारों की 'चूंदरी' इस लोकगीत के बोल भले ही बहुत सीधे-सादे लगते हों, लेकिन इनके पीछे पारिवारिक संस्कारों की एक मजबूत डोर छिपी है। बहू अपनी चूंदरी को महज एक कपड़ा नहीं मानती। वह गाते हुए कहती है:

"मेरी चुंदड़ी में पूजा हो रही, गौरी नंद गणेश की,

मेरी चूंदरी में शेरवाली, आठ पहर विश्राम करे...

मेरी चूंदरी में ब्रह्मा विष्णु, शंकरजी भी वास करे,

मेरी चूंदरी में लक्ष्मी गायत्री, पार्वती भी वास करे..." बहू अपनी सास को बताती है कि उसकी चूंदरी में प्रथम पूजनीय गौरी-पुत्र गणेश, शक्ति की प्रतीक मां शेरावाली और त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) का वास है। आगे वह माता लक्ष्मी, गायत्री, पार्वती से लेकर राम-सीता और दुनिया भर के वंदनीय हनुमान जी तक का अपनी चूंदरी में विराजमान होना बताती है। यह दर्शाता है कि एक बेटी अपने ससुराल में केवल सामान नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद, धर्म, सुख और शांति लेकर आती है।

सास-बहू के चुलबुले संवाद में छिपा गहरा उपदेश आम तौर पर सास-बहू के संवाद को लोकगीतों में तीखी नोकझोंक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन यह गीत इस रिश्ते को एक बेहद सम्मानजनक और आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाता है। गीत के अंत में बहू कहती है:

"मेरी चूंदरी में सत्संग होरया, सतगुरूजी उपदेश करे

जब सतगुरु उपदेश करे, ये सारी दुनिया ध्यान करे..." इन पंक्तियों के जरिए बहू यह संदेश देती है कि उसके मायके से उसे संतों का सत्संग और गुरु का ज्ञान मिला है। यह गीत सिर्फ एक संवाद नहीं है, बल्कि यह बताता है कि असली दौलत अच्छे संस्कार और गुरु का उपदेश है। मायके से मिले इन्हीं संस्कारों के आगे सारी दुनिया नतमस्तक होती है।