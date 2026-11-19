लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा और पश्चिमी यूपी की शादियों का असली मजा डीजे के बड़े-बड़े स्पीकर्स में नहीं, बल्कि घर के आंगन में बिछी दरी और ढोलक की उस थाप में है, जिस पर महिलाओं की चूड़ियां खनकती हैं।

शादी की आपाधापी के बीच, जब रात के समय 'रतजगा' के गीत गूंजते हैं, तो माहौल में एक अलग ही जादू छा जाता है। सच तो यह है कि कोई भी जश्न तब तक परवान नहीं चढ़ता, जब तक कुल देवी-देवताओं का आशीर्वाद न मांग लिया जाए।

आज हम आपके लिए लोकगीतों के उसी पुराने खजाने से एक ऐसा अनमोल मोती निकाल कर लाए हैं, जिसके बिना कोई भी मंगल कार्य, भात या रतजगा पूरा नहीं माना जाता। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस पारंपरिक गीत की, जिसके बोल हैं- "पांच पतासे लौंगा का जोड़ा, ले खेड़े पै जइयो जी..."।

'पांच पतासे लौंगा का जोड़ा...' यह गाना हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पारंपरिक लोक गायन शैली में रचा गया एक बेहद प्रसिद्ध मंगल गीत है। शादी-ब्याह के दौरान जब घर में रतजगा होता है, तो सबसे पहले कुल देवी-देवताओं को मनाने के लिए इसे गाया जाता है। इस अनुष्ठान में खेड़े और भूमिया को 'पांच पतासे, लौंग का जोड़ा और पान का बीड़ा' अर्पित करने का पुराना रिवाज है, जिसे एक बेहद शुभ शगुन माना जाता है।

इस लोकगीत की मशहूर पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं: "पांच पतासे लौंगा का जोड़ा, ले खेड़े पै जइयो जी।

खेड़े पै जाकै धोक लगाइयो, सारे काज सवांरियो जी..." इन पंक्तियों में परिवार की आस्था और श्रद्धा को दर्शाया गया है, जो हर हाल में अपने इष्ट देवों को मनाना चाहते हैं। महिलाएं गाते हुए कहती हैं कि ग्राम देवता (खेड़े महाराज) के पास जाकर धोक (प्रणाम) लगाओ, ताकि आगे घर में होने वाला ब्याह और सभी मंगल कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे हो सकें।

देवी-देवताओं से करते हैं सुख-समृद्धि की कामना इस गीत में ग्रामीण परिवेश की मान्यताएं बड़ी खूबसूरती से झलकती हैं। गीत के माध्यम से खेड़े, भूमिया, पितरों और अन्य देवी-देवताओं से घर-परिवार के लिए सुख-समृद्धि का फल मांगा जाता है। यह दिखाता है कि देहाती जीवन में कोई भी खुशी का काम अपने पुरखों और देवताओं को याद किए बिना शुरू नहीं होता। जहां एक तरफ शादी वाले घर में भागदौड़ होती है, वहीं महिलाएं रात भर जागकर अपनी सुरीली आवाज में देवताओं का आह्वान करती हैं ताकि नवदंपति के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे।

सामूहिक गायन और परंपराओं को सहेजने की सीख गाने के भावों में देहाती महिलाओं की समझदारी और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की बड़ी व्यावहारिक सीख छिपी है। पारंपरिक रूप से यह गीत महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाता है। हालांकि, आज के समय में कई हरियाणवी लोक कलाकारों ने भी इसे अपने आधुनिक अंदाज में रिकॉर्ड किया है, लेकिन जब घर की बुजुर्ग महिलाएं और बहुएं-बेटियां एक साथ मिलकर ढोलक पर इसे गाती हैं, तो इसका रंग ही अलग होता है।