Masik Shivratri 2025: मासिक शिवरात्रि पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, मिलेगा सुख-शांति का आशीर्वाद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भगवान शिव की पूजा के लिए मासिक शिवरात्रि का दिन बहुत फलदायी माना गया है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार यह पर्व (Masik Shivratri 2025) आज यानी 18 दिसंबर को मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और सच्चे मन से शिव जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए मासिक शिवरात्रि पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए जानते हैं।

मासिक शिवरात्रि पर न करें ये काम (Masik Shivratri 2025 Puja Rituals) तुलसी चढ़ाना भगवान शिव की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव ने देवी वृंदा (तुलसी जी) के पति जालंधर का वध किया था, इसलिए शिवजी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। इसकी जगह आप बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं।

केतकी के फूल महादेव को सफेद फूल प्रिय हैं, लेकिन केतकी और चंपा के फूल उन्हें कभी अर्पित नहीं करने चाहिए। भगवान शिव ने केतकी के फूल को अपनी पूजा से त्याग दिया था। शिव पूजा में धतूरा और मदार के फूल सबसे शुभ माने जाते हैं।

शंख से जल भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसलिए शिवजी के अभिषेक में शंख का उपयोग वर्जित माना गया है। ऐसे में शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाते समय हमेशा तांबे या पीतल के लोटे का उपयोग करें।