Aaj ka Panchang 18 December 2025: साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि पर बन रहा कई योग का शुभ संयोग, पढ़ें पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 18 दिसंबर मासिक शिवरात्रि व्रत किया जा रहा है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन महादेव की पूजा करने से जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 18 December 2025) के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तिथि: कृष्ण चतुर्दशी

मास पूर्णिमांत: पौष

दिन: गुरुवार

संवत्: 2082 तिथि: कृष्ण चतुर्दशी – 19 दिसंबर को प्रातः 04 बजकर 59 मिनट तक, फिर अमावस्या

योग: धृति – दोपहर 03 बजकर 06 मिनट तक

करण: विष्टि – दोपहर 03 बजकर 47 मिनट तक

करण: शकुनि –19 दिसंबर को प्रातः 04 बजकर 59 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 07 बजकर 08 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 28 मिनट पर

चंद्रोदय: 19 दिसंबर को प्रातः 06 बजकर 33 मिनट पर

चंद्रास्त: दोपहर 03 बजकर 53 मिनट पर आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 57 मिनट से दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक

अमृत काल: प्रातः 08 बजकर 27 मिनट से प्रातः 10 बजकर 14 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 35 मिनट से दोपहर 02 बजकर 53 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 09 बजकर 43 मिनट से प्रातः 11 बजे तक

यमगण्ड: प्रातः 07 बजकर 08 मिनट से प्रातः 08 बजकर 26 मिनट तक