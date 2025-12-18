Language
    Aaj ka Panchang 18 December 2025: साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि पर बन रहा कई योग का शुभ संयोग, पढ़ें पंचांग

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    Aaj ka Panchang 18 दिसंबर 2025 के अनुसार, पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि पर मासिक शिवरात्रि मनाई जा रही है। साथ ही विधिपूर्वक व्रत ...और पढ़ें

    Aaj ka Panchang 18 December 2025: आज का पंचांग  

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 18 दिसंबर मासिक शिवरात्रि व्रत किया जा रहा है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन महादेव की पूजा करने से जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 18 December 2025) के बारे में।

    तिथि: कृष्ण चतुर्दशी
    मास पूर्णिमांत: पौष
    दिन: गुरुवार
    संवत्: 2082

    तिथि: कृष्ण चतुर्दशी – 19 दिसंबर को प्रातः 04 बजकर 59 मिनट तक, फिर अमावस्या
    योग: धृति – दोपहर 03 बजकर 06 मिनट तक
    करण: विष्टि – दोपहर 03 बजकर 47 मिनट तक
    करण: शकुनि –19 दिसंबर को प्रातः 04 बजकर 59 मिनट तक

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय: प्रातः 07 बजकर 08 मिनट पर
    सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 28 मिनट पर
    चंद्रोदय: 19 दिसंबर को प्रातः 06 बजकर 33 मिनट पर
    चंद्रास्त: दोपहर 03 बजकर 53 मिनट पर

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 57 मिनट से दोपहर 12 बजकर 38 मिनट तक
    अमृत काल: प्रातः 08 बजकर 27 मिनट से प्रातः 10 बजकर 14 मिनट तक

    आज के अशुभ समय

    राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 35 मिनट से दोपहर 02 बजकर 53 मिनट तक
    गुलिकाल: प्रातः 09 बजकर 43 मिनट से प्रातः 11 बजे तक
    यमगण्ड: प्रातः 07 बजकर 08 मिनट से प्रातः 08 बजकर 26 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे।
    अनुराधा नक्षत्र: रात्रि 08 बजकर 07 मिनट तक।
    सामान्य विशेषताएं: समाज में सम्मानित, आत्मकेंद्रित, आक्रामक, साहसी, बुद्धिमान, मेहनती, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित और सुंदर बाल
    नक्षत्र स्वामी: शनि देव
    राशि स्वामी: मंगल देव
    देवता: मित्रता के देवता
    प्रतीक: अंतिम रेखा पर एक फूल

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।