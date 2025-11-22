घर में चिड़िया का घोंसला बनाना शुभ या अशुभ, वास्तु में बताई गई हैं ये खास बातें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कभी-कभी घर की बालकनी या छत पर पक्षी घोंसला बना लेते हैं। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि यह आपके लिए एक खास संकेत हो सकता है, ऐसे में इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार, घर में चिड़िया का घोंसला बनाना शुभ होता या अशुभ।

कैसा होता है घोंसला बनाना वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि चिड़िया का घोंसला बनाना शुभ होता है, खासकर अगर वह गौरैया, तोता, कबूतर या फिर मैना का हो। माना जाता है कि यह इस बात का संकेत है कि घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आएगी।

इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई पक्षी अंडे देता है, तो इसे सौभाग्य में वृद्धि का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह माना गया है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और आर्थिक लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी।

(Picture Credit: Freepik) घर आती है सुख-समृद्धि वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर चिड़िया या गौरैया ने आपकी बालकनी या फिर घर में लगे पेड़ पर घोंसला बनाया है, तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके घर में सुख-समृद्धि का माहौल बना रहेगा। लेकिन घर के अंदर पक्षियों के टूटे हुए पंख आना शुभ नहीं माना जाता।