घर से निकलते वक्त मिल रहे हैं ये शुभ संकेत, तो समझ जाएं जल्द खुलने वाला है किस्मत का ताला
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जीवन में सफलता और अच्छे समय के आगमन से पहले कुछ शुभ संकेत (Shubh Sanket) मिलते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और आपको अपने कामों में सफलता के साथ धन लाभ मिलेगा, तो आइए उन संकेत के बारे में जानते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और लगन के साथ-साथ भाग्य का साथ होना भी जरूरी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र और शकुन-अपशकुन की मान्यताओं के अनुसार, जब हमारा अच्छा समय आने वाला होता है, तो भगवान की तरफ से कुछ ऐसे शुभ संकेत (Shubh Sanket) मिलते हैं, जो घर से निकलते समय अक्सर दिखाई देते हैं। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी मेहनत जल्द ही रंग लाने वाली है। आइए उन शुभ संकेत को जानते हैं।
जल भरा कलश दर्शन
घर से निकलते ही अगर आपको पानी से भरा हुआ कलश, घड़ा या कोई अन्य पात्र दिखाई दे जाए, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह संपन्नता और शुभता का प्रतीक है। इससे यह पता चलता है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, उसमें सफलता निश्चित मिलती है और आपको धन लाभ हो सकता है।
गन्ना या दूध का दर्शन
अगर घर से निकलते ही आपको गन्ना दिखाई दे जाए या दूध से भरा कोई बर्तन दिख जाए, तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गन्ना मिठास और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि दूध पवित्रता और सौभाग्य का। यह संकेत करता है कि आपके काम में सफलता की मिठास मिलेगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी।
सफाईकर्मी का दिखना
अगर आप किसी जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं और आपको कोई सफाईकर्मी झाड़ू लगाते हुए दिख जाए, तो यह एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है।
मान्यता है कि झाड़ू दरिद्रता को दूर करने और लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह संकेत है कि आपके जीवन से सभी आर्थिक परेशानियां दूर होने वाली हैं।
सुहागन स्त्री या कन्या का दिखना
घर से निकलते ही सुहागन स्त्री या सोलह शृंगार की हुई स्त्री या फिर कोई छोटी कन्या दिख जाए, तो यह संकेत करता है कि मां लक्ष्मी और देवी दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है। मान्यता है कि यह संकेत काम में सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति का आश्वासन देता है।
शंख या मंदिर की घंटी की आवाज
अगर घर से बाहर कदम रखते ही आपको किसी मंदिर से शंख या घंटी की आवाज सुनाई दे, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आपका दिन शुभ रहेगा और आपके सभी प्रयास सफलतापूर्वक पूरे होंगे।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
