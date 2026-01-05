Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब खाई जाएगी खिचड़ी? नोट करें डेट और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक मकर संक्रांति का पर्व है। इसे खिचड़ी (Khichdi) के नाम से भी जाना जाता है। साल 2026 में खिचड़ी की सही तारीख और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों में थोड़ी कन्फ्यूजन है कि 14 जनवरी या 15 जनवरी कब खिचड़ी खाई जाएगी? पंचांग गणना के अनुसार, इस बार सूर्य गोचर किस समय हो रहा है और कब यह महापर्व (Makar Sankranti 2026) मनाया जाएगा आइए इस आर्टिकल में सबकुछ जानते हैं, जो इस प्रकार हैं -

14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति? (Makar Sankranti 2026 Shubh Muhurat) पंचांग गणना के आधार पर 14 जनवरी के दिन सूर्य देव सुबह 09 बजकर 03 मिनट पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी।