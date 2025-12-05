Neelam Ratna: भगवान शनि को बेहद प्रिय है ये रत्न, पहनने से मिलता है भाग्य का साथ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Shani Ratna: न्याय के देवता शनि देव को कर्मफल दाता कहा जाता है। वह हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर होती है या व्यक्ति पर शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या महादशा चल रही होती है, तो उसे जीवन में आर्थिक हानि समेत अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है।

इन कष्टों से मुक्ति पाने और शनि देव की कृपा पाने के लिए ज्योतिष में नीलम (Blue Sapphire) रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। नीलम को शनि देव का सबसे प्रिय रत्न माना जाता है, जिसे पहनने से जीवन में भाग्य का साथ मिलने लगता है।