Dussehra 2025: दशहरा पर क्यों बांटी जाती है 'सोना पत्ती'? इन उपायों से चमक उठेगी आपकी किस्मत

02 अक्टूबर को दशमी तिथि शाम 07 बजकर 10 मिनट तक है। दशहरा (Dussehra Sona Patti Upay) पर पूजा का समय दोपहर 01 बजकर 21 मिनट से लेकर 03 बजकर 44 मिनट तक है। इस शुभ समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की पूजा कर सकते हैं। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 02 बजकर 09 मिनट से लेकर 02 बजकर 56 मिनट तक है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में दशहरा का त्योहार गुरुवार 02 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के अगले दिन यानी दशमी तिथि पर मनाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो शारदीय नवरात्र के अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की पूजा की जाती है। साथ ही लंका नरेश दशानन रावण के पुतले का दहन किया जाता है।

दशहराके दिन कई विशेष उपाय किए जाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को सोना पत्ती बांटते हैं। कहते हैं कि इससे सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही आर्थिक विषमता से मुक्ति मिलती है। आइए, सोनपत्ती बांटने का महत्व और सोनपत्ती से जुड़े उपाय जानते हैं-

सोना पत्ती बांटने का महत्व दशहरा के दिन सोना पत्ती बांटने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि सोना पत्ती बांटने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। मां लक्ष्मी की कृपा बरसने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही परिवार में प्यार और स्नेह बना रहता है। साथ ही भविष्य में व्यक्ति तरक्की की राह पर अग्रसर रहता है।