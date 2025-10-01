Dussehra 2025 Daan: दशहरा के दिन राशि के हिसाब से करें इन चीजों का दान, चमक उठेगा सोया भाग्य

ज्योतिषियों की मानें तो दशहरा के दिन (Dussehra 2025 Daan) रवि योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान श्रीराम की पूजा करने से साधक को शत्रु भी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही जीवन में मंगल का आगमन होगा। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में राम परिवार की विशेष पूजा की जाती है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार 02 अक्टूबर को दशहरा है। यह पर हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सार्वजनिक स्थानों पर रावण दहन किया जाता है। साथ ही देवी मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है।

सनातन शास्त्रों में निहित है कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण का वध कर जगत की देवी मां जानकी को मुक्त कराया था। इसके बाद कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्रीराम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटे थे। इस शुभ अवसर पर दीवाली मनाई जाती है।

ज्योतिष शास्त्र में दशहरा के दिन विशेष उपाय करने का भी विधान हैं। इन उपायों को करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलता है। इसके साथ ही दशहरा के दिन दान भी किया जाता है। वहीं, पूजा के बाद राशि अनुसार इन चीजों का दान (Dussehra 2025 Daan) करें।