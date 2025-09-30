Language
    Dussehra 2025: दशहरा के दिन पूजा के समय करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं से मिलेगी मुक्ति

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:54 PM (IST)

    सनातन धर्म में आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का खास महत्व है। यह दिन भगवान श्रीराम को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर विजयादशी मनाई जाती है। साथ ही देवी मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस साल दशहरा (Dussehra 2025 Date) पर रवि योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं।

    Dussehra 2025: यहां पढ़ें दशहरा का धार्मिक महत्व

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार 02 अक्टूबर को दशहरा है। यह पर्व हर साल शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि के अगले दिन मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व विजयादशी देशभर में मनाया जाता है।

    सनातन शास्त्रों में निहित है कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान श्रीराम ने दशानन रावण का वध किया था। इस शुभ अवसर पर भगवान श्रीराम की पूजा की जाती है। साथ ही रावण दहन किया जाता है। अगर आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की कृपा के भागी बनना चाहते हैं, तो दशहरा के दिन पूजा के समय इन मंत्रों का जप करें।

    भगवान श्रीराम के 108 नाम

    1. ॐ परस्मै ब्रह्मने नम:

    2. ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः

    3. ॐ परमात्मने नम:

    4. ॐ सर्वावगुनवर्जिताया नम:

    5. ॐ विभिषनप्रतिश्थात्रे नम:

    6. ॐ जरामरनवर्जिताया नम:

    7. ॐ यज्वने नम:

    8. ॐ सर्वयज्ञाधिपाया नम:

    9. ॐ धनुर्धराया नम:

    10. ॐ पितवाससे नम:

    11. ॐ शुउराया नम:

    12. ॐ सुंदराया नम:

    13. ॐ हरये नम:

    14. ॐ सर्वतिइर्थमयाया नम:

    15. ॐ जितवाराशये नम:

    16. ॐ राम सेतुक्रूते नम:

    17. ॐ महादेवादिपुउजिताया नम:

    18. ॐ मायामानुश्हा चरित्राया नम:

    19. ॐ धिइरोत्तगुनोत्तमाया नम:

    20. ॐ अनंतगुना गम्भिइराया नम:

    21. ॐ राघवाया नम:

    22. ॐ पुउर्वभाश्हिने नम:

    23. ॐ मितभाश्हिने नम:

    24. ॐ स्मितवक्त्राया नम:

    25. ॐ पुरान पुरुशोत्तमाया नम:

    26. ॐ अयासाराया नम:

    27. ॐ पुंयोदयाया नम:

    28. ॐ महापुरुष्हाय नम:

    29. ॐ परमपुरुष्हाय नम:

    30. ॐ आदिपुरुष्हाय नम:

    31. ॐ स्म्रैता सर्वाघा नाशनाया नम:

    32. ॐ सर्वपुंयाधिका फलाया नम:

    33. ॐ सुग्रिइवेप्सिता राज्यदाया नम:

    34. ॐ सर्वदेवात्मकाया परस्मै नम:

    35. ॐ पाराया नम:

    36. ॐ पारगाया नम:

    37. ॐ परेशाया नम:

    38. ॐ परात्पराया नम:

    39. ॐ पराकाशाया नम:

    40. ॐ परस्मै धाम्ने नम:

    41. ॐ परस्मै ज्योतिश्हे नम:

    42.ॐ सच्चिदानंद विग्रिहाया नम:

    43. ॐ महोदराया नम:

    44. ॐ महा योगिने नम:

    45. ॐ मुनिसंसुतसंस्तुतया नम:

    46. ॐ ब्रह्मंयाया नम:

    47. ॐ सौम्याय नम:

    48. ॐ सर्वदेवस्तुताय नम:

    49. ॐ महाभुजाय नम:

    50. ॐ महादेवाय नम:

    51. ॐ राम मायामारिइचहंत्रे नम:

    52. ॐ राम मृतवानर्जीवनया नम:

    53. ॐ सर्वदेवादि देवाय नम:

    54. ॐ सुमित्रापुत्र सेविताया नम:

    55. ॐ राम जयंतत्रनवरदया नम:

    56. ॐ चित्रकुउता समाश्रयाया नम:

    57. ॐ राम राक्षवानरा संगथिने नम:

    58. ॐ राम जगद्गुरवे नम:

    59. ॐ राम जितामित्राय नम:

    60. ॐ राम जितक्रोधाय नम:

    61. ॐ राम जितेंद्रियाया नम:

    62. ॐ वरप्रदाय नम:

    63. ॐ पित्रै भक्ताया नम:

    64. ॐ अहल्या शाप शमनाय नम:

    65. ॐ दंदकारंय पुण्यक्रिते नम:

    66. ॐ धंविने नम:

    67. ॐ त्रिलोकरक्षकाया नम:

    68. ॐ पुंयचारित्रकिइर्तनाया नमः

    69. ॐ त्रिलोकात्मने नमः

    70. ॐ त्रिविक्रमाय नमः

    71. ॐ वेदांतसाराय नमः

    72. ॐ तातकांतकाय नमः

    73. ॐ जामद्ग्ंया महादर्पदालनाय नमः

    74. ॐ दशग्रिइवा शिरोहराया नमः

    75. ॐ सप्तताला प्रभेत्त्रे नमः

    76. ॐ हरकोदांद खान्दनाय नमः

    77. ॐ विभीषना परित्रात्रे नमः

    78. ॐ विराधवाधपन दिताया नमः

    79. ॐ खरध्वा.सिने नमः

    80. ॐ कौसलेयाय नमः

    81. ॐ सदाहनुमदाश्रिताय नमः

    82. ॐ व्रतधाराय नमः

    83. ॐ सत्यव्रताय नमः

    84. ॐ सत्यविक्रमाय नमः

    85. ॐ सत्यवाचे नमः

    86. ॐ वाग्मिने नमः

    87. ॐ वालिप्रमाथानाया नमः

    88. ॐ शरणात्राण तत्पराया नमः

    89. ॐ दांताय नमः

    90. ॐ विश्वमित्रप्रियाय नमः

    91. ॐ जनार्दनाय नमः

    92. ॐ जितामित्राय नमः

    93. ॐ जैत्राय नमः

    94. ॐ जानकिइवल्लभाय नमः

    95. ॐ रघुपुंगवाय नमः

    96. ॐ त्रिगुनात्मकाया नमः

    97. ॐ त्रिमुर्तये नमः

    98. ॐ दुउश्हना त्रिशिरो हंत्रे नमः

    99. ॐ भवरोगस्या भेश्हजाया नमः

    100. ॐ वेदात्मने नमः

    101. ॐ राजीवलोचनाय नमः

    102. ॐ राम शाश्वताया नमः

    103 ॐ राम चंद्राय नमः

    104. ॐ राम भद्राया नमः

    105. ॐ राम रामाय नमः

    106. ॐ सर्वदेवस्तुत नमः

    107. ॐ महाभाग नमः

    108. ॐ मायामारीचहन्ता नमः

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।