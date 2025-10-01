Dussehra 2025: दशहरा के दिन अपनों को भेजें दिल को छूने वाले ये शुभ संदेश, भक्तिमय रहेगा दिन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दशहरा का महापर्व हर साल लोग बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव से मनाते हैं। यह दिन भगवान राम की रावण पर और मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह सत्य, धर्म और साहस की जीत का उत्सव है। इस साल यह महापर्व (Dussehra 2025) 2 अक्टूबर, 2025 को मनाया जा रहा है। ऐसे में आइए यहां दिए गए शुभ संदेश अपने प्रियजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करते हैं।