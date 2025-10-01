Dussehra 2025: दशहरा के दिन अपनों को भेजें दिल को छूने वाले ये शुभ संदेश, भक्तिमय रहेगा दिन
दशहरा (Dussehra 2025 Wishes) बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है जो भगवान राम द्वारा रावण के वध और मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की याद दिलाता है। यह पर्व सत्य धर्म और साहस का उत्सव है। इस साल दशहरा 2 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा तो आइए अपने प्रियजनों की इसकी शुभकामनाएं देते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दशहरा का महापर्व हर साल लोग बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव से मनाते हैं। यह दिन भगवान राम की रावण पर और मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह सत्य, धर्म और साहस की जीत का उत्सव है। इस साल यह महापर्व (Dussehra 2025) 2 अक्टूबर, 2025 को मनाया जा रहा है। ऐसे में आइए यहां दिए गए शुभ संदेश अपने प्रियजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करते हैं।
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं (Dussehra 2025 Wishes)
- बुराई का होता है विनाश, दशहरा (Dussehra 2025 Messages) लाता है उम्मीद की आस, रावण की तरह आपके दुखों का भी हो नाश! शुभ दशहरा।
- भीतर के रावण को जो आग खुद लगाएंगे, सही मायने में वो ही दशहरा मनाएंगे, दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं
- त्योहारों की यह बेला आपको न रहने दे अकेला, किसी भी मौके पर न आए दुख, दशहरे के मौके पर आपको और आपके परिवार को मिले अपार सुख। हैप्पी दशहरा 2025
- अधर्म पर धर्म की विजय हो, असत्य पर सत्य की स्थापना हो। आपके जीवन में हमेशा खुशहाली हो। विजयादशमी की मंगलकामनाएं।
- चांद की चांदनी, शरद की बहार, सबसे पहले आपको मुबारक हो दशहरा का त्योहार।
- जैसे श्री राम ने जीत ली थी लंका, वैसे आप भी जीतें सारी दुनिया। इस दशहरे मिल जाएं आपको दुनिया भर की सारी खुशियां। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं!
- खुशी आप सब को इतनी मिले, कभी न हो दुखों का सामना। मां दुर्गा और श्री राम की कृपा बनी रहे। विजयादशमी (Vijayadashami 2025 Wishes) की शुभकामनाएं!
- रावण के साथ आपके सभी चिंताएं जलकर राख हो जाएं, और जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का आरंभ हो जाए। हैप्पी विजयादशमी!
- इस दशहरा (Dussehra Devotional Wishes) प्रण लेना होगा, रावण नहीं राम बनकर रहना होगा। बुराई के खिलाफ आवाज उठाना होगा। हैप्पी दशहरा!
- फूल खिलें, खुशियां आपके कदम चूमें, कभी न हो दुखों का सामना, धन ही धन आए आपके अंगना, दशहरे के शुभ अवसर पर पूरी हो आपकी सभी मनोकामना।
