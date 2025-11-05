Kharmas 2025 Date: कब लगेगा खरमास? शुरू होने से पहले निपटा लें ये शुभ कार्य, नोट करें तिथि और नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जब सूर्य देव बृहस्पति की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं, तो उस काल को खरमास कहा जाता है। यह अवधि पूरे एक माह तक चलती है और इसमें सभी तरह के मांगलिक काम बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, खरमास (Kharmas 2025) के दौरान किए गए शुभ कार्य फलदायी नहीं होते और उनका पूरा फल नहीं मिलता है। कार्यों में किसी भी तरह के विघ्न न पड़े, तो आइए यहां जानते हैं कि खरमास कब शुरू और कब खत्म होगा?

कब शुरू और खत्म होगा खरमास? (Kharmas 2025 Start And End Date) इस साल धनु संक्रांति 16 दिसंबर को पड़ रही है और इसी दिन से खरमास की भी शुरुआत होगी। वहीं, इसका समापन 14 जनवरी 2026 को होगा। खरमास में शुभ कार्य क्यों नहीं होते? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। सूर्य को तेज और कार्यों की सफलता का कारक माना गया है, वहीं बृहस्पति शुभता और मांगलिक कार्यों का कारक है। धनु राशि बृहस्पति की राशि है। जब सूर्य इस राशि में आते हैं, तो सूर्य और गुरु का योग बन जाता है, जिससे गुरु की शुभता कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए खरमास की अवधि को किसी भी नए और शुभ कार्य की शुरुआत के लिए अशुभ माना जाता है।