Utpanna Ekadashi 2025: उत्पन्ना एकादशी के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, सोने जैसा चमकेगा भाग्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था (Margashirsha Krishna Ekadashi Significance) और उन्होंने राक्षस मुर का वध किया था, जिससे तीनों लोकों को राहत मिली थी। यही वजह है कि इस पावन तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल उत्पन्ना एकादशी (Utpanna Ekadashi 2025) 15 नवंबर को मनाई जाएगी। वहीं, इस दिन शिवलिंग पर कुछ वस्तुएं अर्पित करने से शिव जी की विशेष कृपा मिलती है।