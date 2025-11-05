Utpanna Ekadashi 2025 Date: 16 या 15 नवंबर कब है उत्पन्ना एकादशी? यहां जानें डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। उत्पन्ना एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह वह पावन तिथि है जब देवी एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होकर मूर नामक दैत्य का वध किया था। ऐसा कहते हैं कि इस एकादशी (Utpanna Ekadashi 2025) का व्रत करने से व्यक्ति को पिछले और वर्तमान जन्मों के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस साल उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी? आइए इस आर्टिकल में जानते हैं।