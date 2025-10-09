Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के इन संदेशों से बनाएं इस दिन को और भी खास, भेजें शुभकामनाएं

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू पंचांग के मुताबिक, हर साल कार्तिक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। ऐसे में यह व्रत इस बार शुक्रवार, 10 अक्टूबर को किया जा रहा है। इस दिन पर सुहागिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत का पालन करती हैं। ऐसे में आप करवा चौथ के दिन अपने प्रियजनों को ये शुभकामना संदेश (Karwa Chauth greetings) भेजकर उनके लिए इस पर्व को और भी खास बना सकते हैं।

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं (Karwa Chauth 2025 Wishes)

जो मेरी हर मुस्कान की वजह है,

जो मेरी सारी खुशियों की वजह है,

ऐसे प्रिय पतिदेव को

करवा चौथ की बहुत-बहुत शुभकामनाएं !

यह दिन हमारे बीच के प्यार को और मजबूत करेगा।

ईश्वर आपको दीर्घायु और सुख वैवाहिक जीवन प्रदान करे।

सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!

चांद की चमक के साथ

सांसो की महक के साथ

श्रद्धा की रात लिए

विश्वास की सौगात लिए

पति की मंगल कामना लिए

आई है यह खास रात !

करवा चौथ की शुभकामनाएं !

न की कभी सितारे की ख्वाहिश,

न मांग कभी चांद,

वे वहीं ठीक हैं जहां वे हैं,

मैंने तो हर पल बस तुम्हें मांग।

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!

आज सजी हूं दुल्हन सी मैं

कब तुम आओगे पिया

अपने हाथों से पानी पिला के आप

कब गले लगाओगे पिया !

आपके साथ ने मेरे जीवन को और भी सुंदर बना दिया है

इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

करवा चौथ का त्यौहार हमारे जीवन को प्यार से भर दे

मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि हम हमेशा खुश रहें

ऐसी यादगार यादें बनाएं जो जीवन भर बनी रहें

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं!

