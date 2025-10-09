Karwa Chauth 2025 Moonrise Time: करवा चौथ के दिन आपके शहर में कब होगा चांद का दीदार? नोट करें समय
Karwa Chauth 2025 Chand Kab Niklega, Karwa Chauth 2025 Moonrise Time करवा चौथ के पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और करवा माता की पूजा एवं चंद्र दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाल होता है और रिश्ते में मधुरता आती है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 10 अक्टूबर को देशभर में करवा चौथ (karwa chauth 2025 moonrise time)का त्योहार मनाया जा रहा है। इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत के दौरान अन्न-जल का सेवन नहीं किया जाता है। रात में चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है।
पूजा के दौरान व्रत कथा (Karwa Chauth Katha in Hindi) का पाठ जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सुहागिन महिलायों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में आपको हम बताएंगे कि आपके शहर में कितने बजे चांद (Karwa Chauth 2025 Moonrise Time) निकलेगा।
चांद निकलने का समय
- नोएडा: 08 बजकर 12 मिनट पर
- नई दिल्ली: 08 बजकर 13 मिनट पर (Karwa chauth 2025 Chand Kab Niklega in Delhi)
- गुरुग्राम: 8 बजकर 16 मिनट पर
- कोलकाता: 07 बजकर 42 मिनट पर
- चंडीगढ़: 08 बजकर 09 मिनट पर
- फरीदाबाद: 08 बजकर 13 मिनट
- अमृतसर: 08 बजकर 14 मिनट पर
- जयपुर: 08 बजकर 23 मिनट पर
- बरेली: 08 बजकर 04 मिनट पर
- वाराणसी: 07 बजकर 58 मिनट पर
- कानपुर: 08 बजकर 06मिनट पर
- अहमदाबाद: 08 बजकर 47 मिनट पर
- शिमला: 08 बजकर 06 मिनट पर
- आगरा: 08 बजकर 13 मिनट पर
- लखनऊ: 08 बजकर 02 मिनट पर
- चेन्नई: 08 बजकर 38 मिनट पर
- पुणे: 08 बजकर 52 मिनट पर
- मुंबई: 08 बजकर 55 मिनट पर
- गाजियाबाद: 8 बजकर 11 मिनट पर
- भोपाल: 08 बजकर 26 मिनट पर
करवा चौथ 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth 2025 Date and Shubh Muhurat)
वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा।
चतुर्थी तिथि की शुरुआत- 09 अक्टूबर (karwa chauth 2025 puja time) को देर रात 10 बजकर 54 मिनट पर
चतुर्थी तिथि का समापन- 10 अक्टूबर को शाम 07 बजकर 38 मिनट पर
चंद्रोदय (karwa chauth 2025 chand kab niklega) का समय- शाम (karwa chauth 2025 moon time) को 07 बजकर 42 मिनट पर होगा।
यह भी पढ़ें: Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के इन संदेशों से बनाएं इस दिन को और भी खास, भेजें शुभकामनाएं
यह भी पढ़ें:Karwa Chauth: करवा चौथ पर पति से झगड़ा करने पर क्या होता है? ज्योतिषाचार्य ने किया क्लियर
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।