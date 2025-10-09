Karwa Chauth 2025 Moonrise Time: करवा चौथ के दिन आपके शहर में कब होगा चांद का दीदार? नोट करें समय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 10 अक्टूबर को देशभर में करवा चौथ (karwa chauth 2025 moonrise time)का त्योहार मनाया जा रहा है। इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत के दौरान अन्न-जल का सेवन नहीं किया जाता है। रात में चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूजा के दौरान व्रत कथा (Karwa Chauth Katha in Hindi) का पाठ जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सुहागिन महिलायों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में आपको हम बताएंगे कि आपके शहर में कितने बजे चांद (Karwa Chauth 2025 Moonrise Time) निकलेगा।

चांद निकलने का समय नोएडा: 08 बजकर 12 मिनट पर

नई दिल्ली: 08 बजकर 13 मिनट पर (Karwa chauth 2025 Chand Kab Niklega in Delhi)

गुरुग्राम: 8 बजकर 16 मिनट पर

कोलकाता: 07 बजकर 42 मिनट पर

चंडीगढ़: 08 बजकर 09 मिनट पर

फरीदाबाद: 08 बजकर 13 मिनट

अमृतसर: 08 बजकर 14 मिनट पर

जयपुर: 08 बजकर 23 मिनट पर

बरेली: 08 बजकर 04 मिनट पर

वाराणसी: 07 बजकर 58 मिनट पर

कानपुर: 08 बजकर 06मिनट पर

अहमदाबाद: 08 बजकर 47 मिनट पर

शिमला: 08 बजकर 06 मिनट पर

आगरा: 08 बजकर 13 मिनट पर

लखनऊ: 08 बजकर 02 मिनट पर

चेन्नई: 08 बजकर 38 मिनट पर

पुणे: 08 बजकर 52 मिनट पर

मुंबई: 08 बजकर 55 मिनट पर

गाजियाबाद: 8 बजकर 11 मिनट पर

भोपाल: 08 बजकर 26 मिनट पर करवा चौथ 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Karwa Chauth 2025 Date and Shubh Muhurat)