Karwa Chauth के दिन घर के इन स्थानों पर जरूर जलाएं दीपक, मिलेगा व्रत का पूर्ण फल

करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पर निर्जला व्रत करने से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्रत करने वाली महिला को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप करवा चौथ के दिन किन स्थानों पर दीपक जला सकते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पंचांग के अनुसार, करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी पर किया जाता है। ऐसे में इस साल यह व्रत शुक्रवार, 10 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन करवा माता की पूजा-अर्चना की जाती है। ऐसे में आप करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) के दिन घर के इस खास स्थानों पर दीपक जला सकते हैं, जिससे आपको व्रत का और भी अच्छा परिणाम मिलता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां जरूर जलाएं दीपक करवा चौथ के दिन घर के मंदिर में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में बना रहता है। इसके साथ ही आप जिस स्थान पर करवा चौथ का पूजन करते हैं, इस स्थान पर भी दीपक जलाना चाहिए। इससे पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है।

(Picture Credit: Freepik) (AI Image) मिलेगा व्रत का पूर्ण फल करवा चौथ पर रात के समय चंद्रमा के दर्शन के लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है। इस छलनी पर भी दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपका व्रत सफल होता है और आपको व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।

मिलेंगे शुभ परिणाम हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। रोजाना शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाने से साधक को अदुभत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आप करवा चौथ की शाम को भी तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। साथ ही वास्तु दोष से भी राहत मिलती है।