Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी सास को दें ये शुभ गिफ्ट, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। इस बार करवा चौथ का व्रत इस साल 10 अक्टूबर, शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस खास मौके पर अपनी सास को उपहार देने का भी चलन है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे उपहार बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप अपनी सास को देते हैं, तो इससे आपके बीच का प्यार तो बढ़ता ही है। साथ ही इन तोहफों को काफी शुभ भी माना गया है। चलिए जानते हैं इस बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुभ हैं ये उपहार सोने या चांदी का कोई आभूषण भी दे सकती हैं। ऐसा करने बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आप अपनी सास को सोने की चैन, चांदी की पालन या बिछिया आदि से सकते हैं। इन उपहारों को सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है।