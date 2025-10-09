Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की रात करें ये चमत्कारी उपाय, पति-पत्नी के बीच बढ़ेगा प्यार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Karwa Chauth 2025 Upay: करवा चौथ का पावन पर्व पति-पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह सुहागिनों के लिए एक ऐसा खास दिन होता है जब वे अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल यह व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। वहीं, व्रत का समापन रात में चंद्र दर्शन और पूजा के बाद होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है, तो आइए यहां इस पर्व से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय करते हैं।

करवा चौथ के उपाय (Karwa Chauth 2025 Night Remedies) अर्घ्य देते समय करें ये काम करवा चौथ की रात चंद्रोदय के बाद जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें, तो जल में थोड़ा सा दूध और चावल मिलाएं। अर्घ्य देते समय पति-पत्नी दोनों मिलकर 'ॐ सोमाय नमः' या 'ॐ शिवाय नमः' मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से चंद्र देव खुश होते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

लाल फूल चढ़ाएं करवा माता की पूजा के दौरान उनकी थाली में लाल रंग के फूल शामिल करें। पूजा के बाद इन फूलों को संभालकर अपने बेडरूम या अलमारी में किसी पवित्र जगह पर रख दें। ऐसा करने से पति-पत्नी के रिश्ते (Husband-Wife Bond) मजबूत होते हैं।

गणेश जी की पूजा करवा चौथ की रात चंद्र पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा करें। पूजा के दौरान पति-पत्नी दोनों साथ में बैठकर गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। इसके बाद पति अपनी पत्नी के माथे पर कुमकुम लगाएं। इस उपाय को करने से रिश्ते की सभी बाधाएं दूर होती हैं।

पत्नी को दें ये खास उपहार व्रत खोलने के बाद पति अपनी पत्नी को लाल या गुलाबी रंग का कोई उपहार जैसे इत्र या परफ्यूम दें, क्योंकि सुगंधित चीजें शुक्र ग्रह से संबंधित मानी होती हैं, जो वैवाहिक सुख के कारक हैं। ऐसे में इस उपाय को करने से रिश्ते में प्यार बढ़ता है।