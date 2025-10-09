Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की रात करें ये चमत्कारी उपाय, पति-पत्नी के बीच बढ़ेगा प्यार

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:38 AM (IST)

    करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल यह व्रत कल यानी 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। वहीं, इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, तो आइए उन अचूक उपाय के बारे में जानते हैं, जो इस प्रकार हैं - 

    prefferd source google
    Hero Image

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Karwa Chauth 2025 Upay: करवा चौथ का पावन पर्व पति-पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह सुहागिनों के लिए एक ऐसा खास दिन होता है जब वे अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल यह व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। वहीं, व्रत का समापन रात में चंद्र दर्शन और पूजा के बाद होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से पति-पत्नी के रिश्ते में मधुरता आती है, तो आइए यहां इस पर्व से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय करते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करवा चौथ के उपाय (Karwa Chauth 2025 Night Remedies)

    puja thali aarti(3)

    अर्घ्य देते समय करें ये काम

    करवा चौथ की रात चंद्रोदय के बाद जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें, तो जल में थोड़ा सा दूध और चावल मिलाएं। अर्घ्य देते समय पति-पत्नी दोनों मिलकर 'ॐ सोमाय नमः' या 'ॐ शिवाय नमः' मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से चंद्र देव खुश होते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

    लाल फूल चढ़ाएं

    करवा माता की पूजा के दौरान उनकी थाली में लाल रंग के फूल शामिल करें। पूजा के बाद इन फूलों को संभालकर अपने बेडरूम या अलमारी में किसी पवित्र जगह पर रख दें। ऐसा करने से पति-पत्नी के रिश्ते (Husband-Wife Bond) मजबूत होते हैं।

    गणेश जी की पूजा

    करवा चौथ की रात चंद्र पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा करें। पूजा के दौरान पति-पत्नी दोनों साथ में बैठकर गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। इसके बाद पति अपनी पत्नी के माथे पर कुमकुम लगाएं। इस उपाय को करने से रिश्ते की सभी बाधाएं दूर होती हैं।

    पत्नी को दें ये खास उपहार

    व्रत खोलने के बाद पति अपनी पत्नी को लाल या गुलाबी रंग का कोई उपहार जैसे इत्र या परफ्यूम दें, क्योंकि सुगंधित चीजें शुक्र ग्रह से संबंधित मानी होती हैं, जो वैवाहिक सुख के कारक हैं। ऐसे में इस उपाय को करने से रिश्ते में प्यार बढ़ता है।

    सुहाग की सामग्री दान करें

    चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी जैसी सुहाग की सामग्री दान करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से करवा माता का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

    यह भी पढ़ें: Karwa Chauth 2025: करवा चौथ व्रत पर करें मां पार्वती की विशेष पूजा, धन-धान्य से भर जाएगा घर

    यह भी पढ़ें: Karwa Chauth 2025: करवा चौथ  पर चलनी से पति और चांद को निहारती हैं सुहागिनें

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।