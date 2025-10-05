Karva Chauth 2025: शरद पूर्णिमा से लेकर करवा चौथ तक, नोट करें व्रत-त्योहार की सही तिथि

हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में करवा चौथ (Karva Chauth 2025) मनाया जाता है। वहीं कार्तिक अमावस्या तिथि पर दीवाली पर मनाई जाती है। वहीं त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। साथ ही सोने और चांदी से निर्मित आभूषणों की खरीदारी की जाती है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का खास महत्व है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने रासलीला की थी। इस दिन मन के कारक चंद्र देव सोलह कलाओं से पूर्ण रहते हैं। कालांतर में समुद्र मंथन के दौरान धन की देवी मां लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसके लिए शरद पूर्णिमा को मां लक्ष्मी और चंद्र देव की भक्ति भाव से पूजा की जाती है।

इस साल शरद पूर्णिमा सोमवार 06 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा के अगले दिन से कार्तिक माह की शुरुआत होगी। इस माह के पहले सप्ताह में कई प्रमुख व्रत-त्योहार मनाए जाएंगे। आइए, कार्तिक माह के पहले सप्ताह के व्रत-त्योहार की सही तिथि और मुहूर्त जानते हैं-