धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक पूर्णिमा (Kartik Purnima 2026) के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सभी देवी-देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर देव दीपावली मनाते हैं। इस अवसर पर लोग पवित्र नदियों और घाटों पर दीपक जलाकर यह पर्व मनाते हैं।

इसके अलावा देव दीपावली के दिन तुलसी के पास दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस कार्य को करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास कितने दीपक जलाने चाहिए? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

कितने दीपक जलाएं? कार्तिक पूर्णिमा की शाम को तुलसी के पौधे के पास 1, 5, 7 या 11 दीपक जलाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, देव दीपावली की शाम को देवता पृथ्वी पर आते हैं और तुलसी के पौधे में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन तुलसी के पास दीपदान करना बेहद फलदायी माना जाता है।