धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है। इस दिन देशभर में श्रद्धालु दीपदान करते हैं। खासकर काशी यानी वाराणसी में देव दीपावली का नजारा देखते ही बनता है। गंगा के घाटों पर लाखों दीपक जलाए जाते हैं और पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता है। इसी अवसर पर 'लखवरी दीपक' जलाने की परंपरा भी है। मान्यता है कि इस दीपक को श्रद्धा और संकल्प के साथ जलाने से एक लाख दीपदान के समान पुण्य प्राप्त होता है।

हमने इस विशेष प्रकार के दीपदानक के बारे में बाबा विश्‍वनाथ मंदिर के मुख्‍य अचर्क डॉक्‍टर श्री शिव मिश्रा से बात की है। वह कहते हैं, "वाराणसी एक ऐसा स्‍थान है, जहां स्‍वंय महादेव निवास करते हैं और क्‍योंकि शिव ने इस धरती को अपना निवास स्‍थान चुना तो 36 करोड़ देवी-देवाताओं ने भी इस नगर को अपना वास स्‍थान बना लिया। ऐसे में पूरी धरती में इससे पवित्र स्‍थान और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए देव दीवाली के अवसर पर यहां लखवरी दीपक जलाए जाने की परंपरा है। हालांकि, देश भर में लोग आपने संकल्‍प और परंपरा के अनुसार अलग-अलग संख्‍या में दीपक जलाते हैं, मगर इस दिन लखवरी दीपक जलाना 1 लाख दीप दान के बराबर माना जाता है।"

पंडित जी बताते हैं, " कुछ लोग 365 बातियों वाला दीपक जलाने की मान्यता को भी महत्‍व देते हैं। इसे साल के प्रत्येक दिन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वहीं, कुछ स्थानों पर 108 दीपक या बड़ी संख्या में दीप जलाकर भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है।"