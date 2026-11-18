धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने को बेहद पवित्र माना गया है। इस महीने में स्नान, दान, पूजा-पाठ और दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। खासतौर पर कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन तुलसी की सूखी लकड़ी से दीपदान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है।

मान्यता है कि तुलसी की सूखी लकड़ी से जलाया गया एक दीपक सौ दीपदान के बराबर पुण्य प्रदान कर सकता है। यही वजह है कि कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी काष्ठ से दीपदान करने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं इस उपाय का धार्मिक महत्व और इसे करने का सही तरीका।

तुलसी की सूखी लकड़ी से दीपक जलाना क्यों है शुभ? हिंदू धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व होता है। तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी की सूखी लकड़ी से दीपक जलाकर भगवान विष्णु के सामने रखने से भक्त को विशेष पुण्य मिलता है। इसे भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण प्रकट करने का एक पवित्र तरीका माना जाता है। तुलसी की सूखी लकड़ी से दीपदान करने की विधि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी से दीपदान करने के लिए कुछ आसान नियमों का पालन किया जाता है।

सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें और भगवान विष्णु का ध्यान करें।

तुलसी के पौधे के पास गिरी हुई सूखी लकड़ी एकत्र करें। ध्यान रखें कि हरी टहनी बिल्कुल न तोड़ें।

लकड़ी के छोटे टुकड़े को साफ रुई या मौली से लपेटकर पारंपरिक तुलसी बाती तैयार करें।

मिट्टी के दीपक में गाय का घी या तिल का तेल डालें।

शाम के समय भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण या शालिग्राम जी के सामने दीपक जलाएं।

भगवान के सामने हाथ जोड़कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें।

ध्यान रखें कि दीपक सुरक्षित स्थान पर रखें और उसे जलता हुआ अकेला न छोड़ें। हवन में भी कर सकते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी का इस्तेमाल कार्तिक पूर्णिमा पर कई लोग घर में भगवान विष्णु की पूजा के साथ हवन भी करते हैं। हवन के दौरान तुलसी की सूखी लकड़ी और मंजरी का उपयोग भी किया जाता है।मान्यता है कि हवन में तुलसी काष्ठ अर्पित करने से वातावरण पवित्र होता है और घर में सकारात्मकता आती है।