हिंदू धर्म में क्यों सर्वोत्तम माना गया है दामोदर मास? पढ़ें श्रीकृष्ण की लीलाओं से लेकर दीपदान का फल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक, जिसे दामोदर का महीना भी कहा जाता है, भगवान श्रीकृष्ण के लिए अपने प्यार को और भी ज्यादा गहरा करने का महीना है। कृष्ण भक्त इसे साल का अत्यंत पवित्र महीना मानते हैं। माना जाता है कि इस महीने में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-उपासना और नाम जप करने से साल के किसी भी दूसरे समय की तुलना में 1000 गुना ज्यादा आशीर्वाद मिलता है।

कार्तिक दामोदर महीना (Kartik Damodar Maas 2026 Kab hai) इस साल 25 अक्टूबर से शुरू होकर 24 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस महीने में भक्त भगवान से अधिक मन्नतें मांगते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं। इस महीने में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा उनके बाल्यकाल दामोदर के रूप में करते हैं, जिन्हें उनकी मां यशोदा ने बचपन की शरारतों की सजा के तौर पर कमर से बांध दिया था।

कार्तिक दामोदर महीने का महत्व हिंदू धर्म में कार्तिक दामोदर महीने का महत्व इसलिए इतना अधिक है, क्योंकि इस मास में भगवान ने काफी सारी लीलाएं की हैं, जो कुछ इस तरह हैं- शरद पूर्णिमा- इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने राधारानी और गोपियों के साथ रास किया था। शरद पूर्णिमा की रात से ही कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है। बहुलाष्टमी- इस दिन राधाकुंड के आविर्भाव का स्मरणोत्सव है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी ने श्यामकुंड और राधा कुंड का निर्माण किया था। रमा एकादशी- कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाए जाने वाली एकादशी रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी मां लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है, इसलिए इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु पूर्णावतार केशव स्वरूप की भी पूजा-अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है।