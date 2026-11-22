धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में किसी भी अन्य पूर्णिमा तिथियों में श्रेष्ठ मानी जाती है कार्तिक पूर्णिमा। इस तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है और इस दिन स्नान, दान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा है। वहीं पूरे कार्तिक में एक ऐसी परंपरा भी निभाई जाती है, जिसे देखकर हर किसी के मन में सवाल उठता है कि इसका क्या महत्व है।

यह है 'आकाशदीप' जलाने की परंपरा। इसमें दीपक को जमीन पर रखने के बजाय ऊंचे स्थान पर लटकाया जाता है, जिससे उसकी रोशनी आसमान की ओर फैल सके। यही नहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आकाशदीपक जलाने का महत्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन और भी जायदा बढ़ जाता है। आइए आपको बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर आकाशदीप जलाने का महत्व और इससे जुड़ी अन्य जरूरी बातें।

क्या है आकाशदीप जलाने की परंपरा? आकाशदीप दो शब्दों से मिलकर बना है- आकाश और दीप। इसका मतलब है- आसमान में जलने वाला दीपक। कार्तिक महीने में कई स्थानों पर बांस की ऊंची लकड़ी, घर की छत या किसी ऊंचे स्थान पर दीपक लटकाकर जलाया जाता है।

धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास में आकाशदीप जलाने से देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूर्वजों का आशीर्वाद भी बना रहता है। मुख्य रूप से कार्तिक पूर्णिमा की रात आकाशदीप जलाने से घर के सभी पितृ दोष दूर होते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है।

पितरों के लिए जलाया जाता है आकाशदीप आकाशदीप से जुड़ी एक मान्यता है कि इससे पितरों को शांति मिलती है। मान्यता के अनुसार, पितृ पक्ष के दौरान पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और कार्तिक के महीने में वो अपने लोक को वापस लौटते हैं।

आकाशदीप जलाने से पूर्वजों को अपनी राह प्रकाश में साफ़ दिखाई देती है और वो आसानी से वापस चले जाते हैं। यह पितरों के मार्ग को प्रकाशमय बनाने और उनके लिए सम्मान प्रकट करने के का एक माध्यम माना जाता है। इसी वजह से इस दीपक को थोड़ा ऊंचाई में जलाया जाता है।