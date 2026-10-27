Kartik Maas 2026: आकाशदीप दान का धार्मिक महत्व, पितृ दोष से मुक्ति और पुण्य प्राप्ति के लिए क्यों है जरूरी?
कार्तिक मास में आकाशदीप जलाने की परंपरा का क्या महत्व है? जानिए आकाशदीप दान का धार्मिक अर्थ, पितरों से इसका ...और पढ़ें
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में पूजा-पाठ, दीपदान और पुण्य कर्मों के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने में घरों, मंदिरों और पवित्र नदियों के किनारे दीपक जलाने की परंपरा है। इन्हीं परंपराओं में से एक है आकाशदीप जलाना। इसमें दीपक को जमीन पर रखने के बजाय ऊंचाई पर लटकाया जाता है, ताकि उसकी रोशनी दूर तक दिखाई दे।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आकाशदीप भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसका संबंध पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से भी होता है। चलिए इस विषय पर विस्तार से जानते हैं।
क्या होता है आकाशदीप?
आकाशदीप का अर्थ है आकाश को दीपक दिखाना। कार्तिक मास में लोग घर के बाहर, आंगन या खुले स्थान पर ऊंचे बांस अथवा किसी सुरक्षित ऊंचाई पर दीपक लटकाते हैं। परंपरागत रूप से इसे संध्याकाल में जलाते हैं।
इस दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करने, शुभता का स्वागत करने और देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का प्रतीक माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस दीपदान को पूरे कार्तिक मास किया जाता है।
भगवान विष्णु से क्या है संबंध?
कार्तिक मास में दीपदान का महत्व पद्म पुराण के उत्तर खंड के अध्याय 92 और नारद पुराण के उत्तरार्ध के अध्याय 22 में विशेष रूप से वर्णित है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में उनकी पूजा, तुलसी पूजन और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की आराधना करते हुए आकाशदीप अर्पित करने की परंपरा भी प्रचलित है।मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक दीपदान करने से जीवन में सुख-शांति आती है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है।
पितरों से क्यों जोड़ा जाता है आकाशदीप?
आकाशदीप का मुख्य उद्देश्य तरों के प्रति श्रद्धा और स्मरण है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में पूर्वजों का सम्मान करना परिवार के धार्मिक कर्तव्यों में शामिल माना जाता है।
आकाशदीप का प्रकाश पितरों के मार्ग को प्रकाशित करने और उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का प्रतीक माना जाता है। यह भी माना जाता है कि कार्तिक मास में दीपदान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
आकाशदीप जलाते समय कौन-सा मंत्र बोलें?
आकाशदीप जलाते समय पितरों और देवताओं को समर्पित यह मंत्र बोला जाता है:
नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे।
नमो यमाय रुद्राय कान्तारपतये नमः॥
इस मंत्र के माध्यम से पितरों, भगवान विष्णु, यमराज और भगवान रुद्र को प्रणाम किया जाता है। मंत्र का पाठ करते समय पूर्वजों का स्मरण कर उनकी शांति और परिवार के कल्याण की प्रार्थना की जा सकती है।
आकाशदीप जलाने का सही समय और विधि
कार्तिक मास में सूर्यास्त के बाद आकाशदीप जलाना चाहिए है। इसके लिए स्वच्छ दीपक में घी या तेल डालकर बत्ती लगाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें। इसके बाद दीपक को किसी ऊंचे स्थान पर सुरक्षित तरीके से स्थापित करें।
दीपक ऐसी जगह लगाएं, जहां आग लगने का खतरा न हो। खुले स्थान में हवा से बचाव और सुरक्षित दूरी का ध्यान रखना भी जरूरी है।
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