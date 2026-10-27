Kartik Maas 2026: आकाशदीप दान का धार्मिक महत्व, पितृ दोष से मुक्ति और पुण्य प्राप्ति के लिए क्यों है जरूरी?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में पूजा-पाठ, दीपदान और पुण्य कर्मों के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने में घरों, मंदिरों और पवित्र नदियों के किनारे दीपक जलाने की परंपरा है। इन्हीं परंपराओं में से एक है आकाशदीप जलाना। इसमें दीपक को जमीन पर रखने के बजाय ऊंचाई पर लटकाया जाता है, ताकि उसकी रोशनी दूर तक दिखाई दे।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आकाशदीप भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसका संबंध पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से भी होता है। चलिए इस विषय पर विस्‍तार से जानते हैं। क्या होता है आकाशदीप? आकाशदीप का अर्थ है आकाश को दीपक दिखाना। कार्तिक मास में लोग घर के बाहर, आंगन या खुले स्थान पर ऊंचे बांस अथवा किसी सुरक्षित ऊंचाई पर दीपक लटकाते हैं। परंपरागत रूप से इसे संध्याकाल में जलाते हैं।

इस दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करने, शुभता का स्वागत करने और देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का प्रतीक माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में इस दीपदान को पूरे कार्तिक मास किया जाता है। भगवान विष्णु से क्या है संबंध? कार्तिक मास में दीपदान का महत्व पद्म पुराण के उत्तर खंड के अध्याय 92 और नारद पुराण के उत्तरार्ध के अध्याय 22 में विशेष रूप से वर्णित है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में उनकी पूजा, तुलसी पूजन और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की आराधना करते हुए आकाशदीप अर्पित करने की परंपरा भी प्रचलित है।मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक दीपदान करने से जीवन में सुख-शांति आती है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है।