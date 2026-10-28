कार्तिक मास में दीपदान से पहले क्यों जरूरी है दीपक की पूजा? जानिए सही नियम और धार्मिक महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता आती है और जीवन से अंधकार दूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपदान करने से पहले दीपक की पूजा किस तरह करनी चाहिए?

दीपक तैयार करने से लेकर उसे जलाने तक और सही स्थान पर रखने तक कुछ नियम बताए गए हैं। इस विषय पर हमारी पंडित मनीष शर्मा से बात हुई है और वो हमें दीपदान की सरल विधि समझा रहे हैं।

दीपदान से पहले दीपक की तैयारी दीपदान के लिए मिट्टी का दीपक सबसे अधिक प्रचलित है। कुछ लोग आटे से बने दीपक का भी उपयोग करते हैं। दीपक में घी या तिल का तेल भरें। सरसों का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद उसमें रूई की बत्ती रखें।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री साफ होनी चाहिए। दीपक को सीधे जमीन पर रखने के बजाय उसके नीचे थोड़े चावल, गेहूं के दाने या फूल रखकर उसका आसन बनाएं। पंडित मनीष शर्मा कहते हैं, " दीपदान में स्वच्छता और श्रद्धा का विशेष महत्व है। पूजा की शुरुआत दीपक को साफ करके और मन को शांत रखकर करनी चाहिए।" इस विधि से करें दीपक का पूजन दीपक जलाने से पहले पूजा स्थल को साफ करें। दीपक को आसन पर रखें और उसमें तेल या घी डालकर बत्ती डालें। इसके बाद दीपक पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं। अक्षत और फूल अर्पित करें। चाहें तो दीपक के पास गुड़, बताशे या मिठाई का भोग भी रखा जा सकता है। इसके बाद हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम करें और परिवार की सुख-समृद्धि, शांति की कामना करें।