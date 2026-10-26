कार्तिक माह में व्रत रखने वाले सावधान, भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना बेकार जा सकता है पूजा-पाठ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शरद पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से कार्तिक माह (Kartik Month 2026) की शुरुआत होती है। यह महीना हिंदू कैलेंडर का आठवां और चातुर्मास का अंतिम महीना होता है। इस पवित्र माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना और व्रत करने का विशेष महत्व है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रभु की साधना करने से सुख-समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। कार्तिक में स्नान और व्रत का अधिक महत्व है। इससे सभी संकटों से छुटकारा मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस माह में व्रत रखना क्यों जरूरी है? आइए जानते हैं व्रत के महत्व और इस माह में क्या करें और क्या न करें।