Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दीपक जलाना है शुभ, जानें दीपदान की विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा (Kartik Purnima 2025) को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन पर स्नान-दान का काफी महत्व है। माना गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान-दान करने से साधक को देवी-देवताओं की कृपा मिलती है। साथ ही इस दिन पर दीपदान करने से भी साधक को जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं दीपदान की विधि।

दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन पर दीपदान करने के लिए शाम 5 बजकर 15 मिनट से शाम 7 बजकर 50 मिनट तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। ऐसे में आप इस मुहूर्त में दीपदान करके शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं।

(Picture Credit: Freepik) दीपदान की विधि दीपदान करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत हो जाएं। इसके बाद पवित्र नदियों विशेषकर गंगा में स्नान करें। अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो अपने घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही आसपास के ही किसी नदी या तालाब में गंगा मां का स्मरण करते हुए भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद दीपदान करें और इस दौरान "ॐ नमो नारायणाय" व ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस विधि से दीपदान करने से आपके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।