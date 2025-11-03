Dev Diwali 2025: देव दीवाली पर गंगा आरती करने से मिलती है पापों से मुक्ति, पढ़ें इसका धार्मिक महत्व

दिव्या गौतम, एस्ट्रोपत्री। देव दीपावली (Dev Diwali 2025) का त्योहार भक्ति, रोशनी और दिव्यता का सुंदर संगम है। इस साल यह पर्व 5 नवंबर को मनाया जाएगा। यह सिर्फ दीप जलाने का दिन नहीं, बल्कि वह पवित्र समय है। जब माना जाता है कि देवता खुद धरती पर आकर गंगा मैया की आरती (Ganga Aarti) करते हैं। काशी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों पर गंगा के घाट लाखों दीपों से चमक उठते हैं। इन दीपों का प्रतिबिंब जब गंगा के जल में झिलमिलाता है, तो दृश्य स्वर्ग जैसा लगता है। आरती के मंत्र, दीपों की रोशनी और भक्तों की श्रद्धा से पूरा वातावरण भक्ति और शांति से भर जाता है।

गंगा आरती का धार्मिक महत्व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, देव दीपावली का संबंध भगवान शिव से जुड़ा है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक (Tripurasura victory) राक्षस का संहार कर देवताओं को अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। इसी विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने स्वर्गलोक में दीप जलाए, और तब से यह दिन “देव दीपावली” कहलाया। इसलिए इस दिन की गंगा आरती भगवान शिव और गंगा मैया दोनों को समर्पित मानी जाती है।

गंगा आरती केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आंतरिक प्रकाश का प्रतीक है। जब भक्त गंगा तट पर दीप जलाकर प्रवाहित करते हैं, तो वह अपने भीतर की नकारात्मकता, पाप और दुखों को दूर करने की कामना करते हैं। दीपक का प्रकाश अज्ञान और अंधकार को मिटाकर आत्मा को शुद्ध करता है। आरती के मंत्रों की गूंज और दीपों की लहरें वातावरण को दिव्य बना देती हैं।