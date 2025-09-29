Kartik 2025: दीवाली और छठ पूजा से लेकर तुलसी विवाह तक, यहां नोट करें कार्तिक माह के व्रत-त्योहार की तिथि

हर साल कार्तिक माह (Kartik 2025 Festival) के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर दीवाली मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। दीवाली का त्योहार देश और विदेश में धूमधाम से मनाया जाता है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक का महीना बेहद खास होता है। यह महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है।

भगवान विष्णु के जागृत होने की तिथि पर देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी से सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं। आइए, कार्तिक माह के सभी प्रमुख व्रत-त्योहार की सही तिथि जानते हैं-