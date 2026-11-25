भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को एक तोते की जरूरत क्यों पड़ेगी? कल्कि पुराण में छिपा है बड़ा राज
भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि, जो कलयुग में पाप का नाश करने के लिए जन्म लेंगे, उनके साथी तोते शुक, गुरु परशुराम और देवी लक्ष्मी के अवतार पद्मावती से विवाह का वर्णन कल्कि पुराण में है।
HighLights
कल्कि पुराण में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार का वर्णन।
कल्कि के साथी तोते शुक के पास भूत-भविष्य का ज्ञान।
परशुराम बनेंगे गुरु, पद्मावती से होगा विवाह।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भगवान विष्णु का आखिरी अवतार कल्कि जो एक दिव्य सफेद घोड़े, ताकतवर तलवार और एक तोते के साथ धरती पर जन्म लेंगे, जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी होगी। अधर्म और पाप का नाश करने वाले कल्कि भगवान को आखिर एक साथी के तौर पर पक्षी की जरूरत क्यों होगी? इन सभी दिलचस्प बातों का उल्लेख कल्कि पुराण में बताया गया है।
कल्कि पुराण में काली को एक सामान्य या आम राक्षस नहीं बताया गया है। कलियुग में जैसे-जैसे काली का प्रभाव बढ़ेगा और धर्म-कर्म कम होने लगेंगे, तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में जाएंगे। भगवान विष्णु देवताओं की मदद करने और धरती पर संतुलन के लिए एक बार फिर से अवतार लेंगे।
भगवान कल्कि संभल में लेंगे जन्म
इस बार भगवान विष्णु धरती पर संभल गांव में विष्णुयशा और उनकी पत्नी सुमति के परिवार में जन्म लेंगे। पारंपरिक रूप से दशावतार के क्रम में दसवें अवतार भगवान विष्णु कल्कि के रूप में धरती पर जन्म लेंगे।
कल्कि पुराण के मुताबिक, बचपन से ही उनमें दिव्य गुण दिखने शुरू हो जाएंगे। भगवान कल्कि का जन्म अधर्म के बढ़ते असर से ग्रसित दुनिया के लिए नई उम्मीद की किरण बनेगी।
परशुराम बनेंगे उनके गुरु
कल्कि पुराण के अनुसार, कलियुग में काली के प्रभाव को खत्म करने के लिए भगवान परशुराम कल्कि के गुरु बनेंगे। हालांकि ये दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन इस बार परशुराम गुरु की भूमिका निभाएंगे।
कल्कि को वेद, पवित्र ज्ञान, युद्ध और दूसरी जरूरी विद्याएं सिखाई जाएंगी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्कि गहरी भक्ति से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
कल्कि तोता और तलवार क्यों रखते हैं?
कल्कि पुराण के मुताबिक, कल्कि की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव उन्हें तीन दिव्य तोहफे भेंट करेंगे, जिसमें एक दिव्य घोड़ा, रत्न जड़ित तलवार और शुक नाम का एक तोता होगा। यह तोता गरुड़ की रफ्तार से जुड़ा है और अपने मालिक की मर्जी से कहीं भी जा सकता है।
तलवार अधर्म को खत्म करने की ताकत का प्रतीक है, जबकि शुक के पास शास्त्रों के ज्ञान के साथ-साथ भूत-वर्तमान और भविष्य का भी काफी ज्ञान होगा। इसी कारण से भगवान कल्कि के लिए तोता एक पक्षी से ज्यादा एक साथी की भूमिका अदा करेगा।
देवी लक्ष्मी के साथ शादी
कल्कि पुराण के मुताबिक, भगवान कल्कि की शादी सिंहल की राजकुमारी पद्मावती से होने के बारे में बताया गया है, जिन्हें देवी लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। मजेदार बात यह है कि, इसमें शुक का भी अहम रोल है।
दिव्य तोता सिंहल जाता है और पद्मावती को कल्कि के बारे में बताता है। उसकी भक्ति और किस्मत भगवान विष्णु के धरती पर आने से जुड़ी है। उनकी शादी विष्णु और लक्ष्मी के दिव्य रूपों को एक साथ लाती है।
8 चिंरजीवी कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं
कल्कि परंपरा का एक खास दिलचस्प किस्सा 8 चिंरजीवियों से जुड़ा है। ये 8 महान लोग हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे हर युग में रहते हैं। इसमें हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, विभीषण, कृपाचार्य और मार्केंडय ऋषि हैं।
हर एक की अपनी एक खास कहानी है। कल्कि के साथ उनका जुड़ाव बुराई को खत्म करने में मदद करेगी।
कोका और विकोका के साथ आखिरी लड़ाई
कल्कि पुराण के मुताबिक, जब कल्कि, काली का साथ देने वाली ताकतों का सामना करते हैं। उनके खतरनाक दुश्मनों में जुड़वा राक्षस कोका और विकोका हैं, जो अपनी खास काबिलियत और जादुई ताकतों के लिए जाने जाते हैं। उनकी ताकतें उन्हें मुश्किल दुश्मन बनाती हैं, लेकिन आखिर में कल्कि उन्हें हरा देते हैं।
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