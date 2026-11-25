धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भगवान विष्णु का आखिरी अवतार कल्कि जो एक दिव्य सफेद घोड़े, ताकतवर तलवार और एक तोते के साथ धरती पर जन्म लेंगे, जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी होगी। अधर्म और पाप का नाश करने वाले कल्कि भगवान को आखिर एक साथी के तौर पर पक्षी की जरूरत क्यों होगी? इन सभी दिलचस्प बातों का उल्लेख कल्कि पुराण में बताया गया है।

कल्कि पुराण में काली को एक सामान्य या आम राक्षस नहीं बताया गया है। कलियुग में जैसे-जैसे काली का प्रभाव बढ़ेगा और धर्म-कर्म कम होने लगेंगे, तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में जाएंगे। भगवान विष्णु देवताओं की मदद करने और धरती पर संतुलन के लिए एक बार फिर से अवतार लेंगे।

कल्कि पुराण के मुताबिक, बचपन से ही उनमें दिव्य गुण दिखने शुरू हो जाएंगे। भगवान कल्कि का जन्म अधर्म के बढ़ते असर से ग्रसित दुनिया के लिए नई उम्मीद की किरण बनेगी। परशुराम बनेंगे उनके गुरु कल्कि पुराण के अनुसार, कलियुग में काली के प्रभाव को खत्म करने के लिए भगवान परशुराम कल्कि के गुरु बनेंगे। हालांकि ये दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन इस बार परशुराम गुरु की भूमिका निभाएंगे।

कल्कि को वेद, पवित्र ज्ञान, युद्ध और दूसरी जरूरी विद्याएं सिखाई जाएंगी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्कि गहरी भक्ति से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कल्कि तोता और तलवार क्यों रखते हैं? कल्कि पुराण के मुताबिक, कल्कि की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव उन्हें तीन दिव्य तोहफे भेंट करेंगे, जिसमें एक दिव्य घोड़ा, रत्न जड़ित तलवार और शुक नाम का एक तोता होगा। यह तोता गरुड़ की रफ्तार से जुड़ा है और अपने मालिक की मर्जी से कहीं भी जा सकता है।

तलवार अधर्म को खत्म करने की ताकत का प्रतीक है, जबकि शुक के पास शास्त्रों के ज्ञान के साथ-साथ भूत-वर्तमान और भविष्य का भी काफी ज्ञान होगा। इसी कारण से भगवान कल्कि के लिए तोता एक पक्षी से ज्यादा एक साथी की भूमिका अदा करेगा।

देवी लक्ष्मी के साथ शादी कल्कि पुराण के मुताबिक, भगवान कल्कि की शादी सिंहल की राजकुमारी पद्मावती से होने के बारे में बताया गया है, जिन्हें देवी लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। मजेदार बात यह है कि, इसमें शुक का भी अहम रोल है।

दिव्य तोता सिंहल जाता है और पद्मावती को कल्कि के बारे में बताता है। उसकी भक्ति और किस्मत भगवान विष्णु के धरती पर आने से जुड़ी है। उनकी शादी विष्णु और लक्ष्मी के दिव्य रूपों को एक साथ लाती है।