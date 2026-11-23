धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रामायण में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी वीरता का आज भी डंका बजता है और लोग उन्हें उनकी खूबियों की वजह से याद करते हैं। ऐसे ही आपने हाल ही में रामायण फिल्म में एक पात्र जटायु को देखा होगा। गिद्धराज जटायु की वीरता के बारे में आपने कई बार रामचरित मानस या रामायण में जरूर पढ़ा होगा।

यूं कहा जाए कि जटायु की वीरता की कहानी तो हर कोई जानता है और उन्होंने माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि तक दे दी थी, लेकिन क्या आप उनके बड़े भाई संपाती के बारे में जानते हैं? संपाती ने भी गिद्धराज जटायु की तरह प्रभ श्रीराम के साथ माता सीता का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए आपको बताते हैं उनकी अनोखी कहानी के बारे में।

कौन थे जटायु और संपाती? रामायण की कथाओं के अनुसार, जटायु और संपाती दोनों गिद्धराज थे और दोनों भाई थे। वे दोनों ही अरुण देव और उनकी पत्नी श्येनी के पुत्र थे। अरुण देव भगवान सूर्य के सारथी थे और गरुड़ देव उनके भाई माने जाते हैं। इस तरह संपाती और गिद्धराज जटायु का संबंध भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से भी था।

जटायु और संपाती दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था। युवावस्था में वे अपनी शक्ति और उड़ने की क्षमता को लेकर काफी अभिमानी हो गए और एक दिन दोनों ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने की होड़ लगा दी। छोटे भाई को बचाने के लिए संपाती ने जला दिए अपने पंख उस होड़ में आगे पहुंचने और सूर्य के करीब जाने की कोशिश में जटायु आगे निकल गए, लेकिन सूर्य की तेज गर्मी से उनके पंख जलने लगे। छोटे भाई को संकट में देखकर संपाती ने अपने विशाल पंख फैलाकर उन्हें ढक लिया।

इस तरह जटायु की जान तो बच गई, लेकिन संपाती के पंख जलकर राख हो गए। पंख जलने के कारण संपाती आसमान से नीचे गिर पड़े और विंध्य पर्वत के पास समुद्र तट पर रहने लगे। वहीं दूसरी ओर जटायु पंचवटी पहुंच गए और राजा दशरथ के मित्र बन गए।

ऋषि की भविष्यवाणी ने जगाई नई उम्मीद संपाती बिना पंखों के विंध्य पर्वत पर असहाय जीवन बिता रहे थे। उनके पुत्र सुबाहु उन्हें भोजन लाकर देते थे। इसी दौरान ऋषि निशाकर ने उनसे कहा था कि एक दिन भगवान राम के दूत माता सीता की खोज में उनके पास आएंगे। उनकी सहायता करने पर उनके पंख दोबारा लौट आएंगे। इसी भविष्यवाणी से संपाती के जीवन में एक नई उम्मीद जाग उठी और वो प्रभु श्री राम का इंतजार करने लगे।

100 योजन दूर से लगाया माता सीता का पता जब हनुमान जी, अंगद और जामवंत समेत वानर सेना माता सीता की खोज करते हुए समुद्र तट पर पहुंची, तब संपाती को जटायु के बलिदान के बारे में पता चला। यह सुनकर संपाती भावुक हो गए। इसके बाद संपाती ने अपनी अद्भुत दृष्टि से समुद्र पार देखा और वानर सेना को बताया कि लंका में रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा है। उन्होंने बताया कि लंका समुद्र से 100 योजन दूर है।