केरल में मौजूद है रामायण का वो अद्भुत जटायु अर्थ सेंटर, जहां रावण के हमले से घायल होकर गिरे थे पक्षीराज

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रामायण में ऐसे कई प्रसंग देखने को मिलते हैं, जिनसे विशेष सीख मिलती है। ऐसा ही एक प्रसंग रामायण में पक्षीराज जटायु का है। रामायण में जटायु का महत्व अत्यंत विशेष और प्रेरणादायक है। रामायण के अनुसार, जटायु एक विशाल और पराक्रमी पक्षीराज थे।

जटायु अयोध्या के राजा दशरथ के परम मित्र थे। रामायण में देखने को मिलता है कि किस तरह से जटायु ने नारी सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामायण काल के कुछ पवित्र स्थल आज भी देखने को मिलते हैं, जिनमें केरल के कोल्लम जिले में स्थित 'जटायु अर्थ सेंटर' प्रमुख है।

ऐसा माना जाता है कि रामायण काल के दौरान जब लंकापति रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे, तो जटायु तिरुवनंतपुरम से लगभग 50 किमी उत्तर में स्थित चदयामंगलम की पहाड़ी पर गिरे थे। इसी जगह पर जटायु अर्थ सेंटर (Jatayu Earth Center)को बनाया गया है, जो जटायु के बलिदान की याद दिलाता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि जटायु अर्थ सेंटर के बारे में।

(Picture Credit: AI Generated) जटायु अर्थ सेंटर की खासियत जटायु अर्थ सेंटर में जटायु की एक विशाल मूर्ति बनाई गई है, जिसमें उनके दर्द और पीड़ा की झलक देखने को मिलती है। साथ ही जटायु अर्थ सेंटर मां सीता के सम्मान की रक्षा के लिए जटायु द्वारा किए गए प्रयासों की याद को ताजा करता है।

जटायु अर्थ सेंटर में जो मूर्ति बनाई गई है, उसके पास में ही एक छोटा जलाशय भी है। ऐसा माना जाता है कि यह जलाशय जटायु की चोंच के टकराने से बना था। इसको लेकर एक लोक कथा भी प्रचलित है। लोक कथाओं के अनुसार, इस जलाशय का पानी पीकर जटायु ने भगवान श्रीराम के आने का इंतजार किया था। जटायु की मूर्ति के पास भगवान श्रीराम के पैरों के निशान भी देखने को मिलते हैं। जटायु अर्थ सेंटर में जो जटायु की प्रतिमा बनाई गई है, वह लगभग 70 फीट ऊंची है।