Chaitra Navratri 2026 Date: नए साल में कब से शुरू होंगे चैत्र नवरात्र? नोट करें तिथि और शुभ मुहूर्त
अब जल्द ही नए साल का आगाज होने वाला है। साल में 2 बार नवरात्र का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा की पूजा-अर्चना होती है। ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, 1 जनवरी (New Year 2026) से नया साल शुरू होने वाला है, लेकिन हिंदू नववर्ष (Hindu Navvarsh 2026) की शुरुआत चैत्र माह में होती है। इसी माह में चैत्र नवरात्र शुरू होते हैं। इस दौरान मां दुर्गा के 09 रूपों की पूजा-अर्चना होती है और जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार, चैत्र नवरात्र (Chaitra Navratri 2026) में मां दुर्गा की साधना और व्रत करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसे में आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र की तिथि और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त।
चैत्र नवरात्र 2026 डेट (Chaitra Navratri 2026 Start and End Date)
वैदिक पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को है। इसी दिन से चैत्र नवरात्र (Kab Se Start Date Chaitra Navratri 2026) की शुरुआत होगी और समापन 27 मार्च को होगा। इसी दिन राम नवमी का पर्व मनाया जाएगा।
चैत्र नवरात्र 2026 कलश स्थापन मुहूर्त (Chaitra Navratri 2026 Kalash Sthapana Muhurat)
चैत्र नवरात्र के दिन प्रथम दिन कलश स्थापन करने का विधान है। 19 मार्च को घटस्थापना (Chaitra Navratri 2026 Kalash Sthapana Time) करने का मुहूर्त इस प्रकार है-
घटस्थापना मुहूर्त - 06 बजकर 52 मिनट से 07 बजकर 46 मिनट
घटस्थापना अभिजित मुहूर्त - 12 बजकर 04 मिनट से 12 बजकर 52 मिनट
घटस्थापना की सामग्री लिस्ट(Ghatasthapana Samagri)
- कलश
- गंगाजल
- आम या अशोक के पत्ते
- सुपारी, रोली
- जटा वाला नारियल
- अनाज
- मिट्टी का बर्तन
- लाल सूत्र, सिक्का
- इलायची, लौंग, कपूर
- लाल कपड़ा
- अक्षत, हल्दी
- किसी पवित्र स्थान की मिट्टी (मंदिर आदि)
- अखंड ज्योति के लिए बड़ा दीया, रुई की बाती
किस दिन होगी किस देवी की पूजा
- 19 मार्च- मां शैलपुत्री
- 20 मार्च- ब्रह्मचारिणी
- 21 मार्च- मां चंद्रघंटा
- 22 मार्च- मां कूष्माण्डा
- 23 मार्च- मां स्कंदमाता
- 24- मां कात्यायनी
- 25 मार्च- मां कालरात्रि
- 26 मार्च- मां महागौरी पूजा
- 27 मार्च- मां सिद्धिदात्री
चैत्र नवरात्र में इन बातों का रखें ध्यान
- चैत्र नवरात्र में घर और मंदिर की साफ-सफाई का खास ध्यान रखें। साथ ही किसी से वाद-विवाद न करें।
- चैत्र नवरात्र में काले रंग के वस्त्र धारण न करें। अखंड ज्योत का विशेष ध्यान रखें।
- सात्विक भोजन का सेवन करें।
- सुबह और शाम मां दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा करें और विशेष चीजों का भोग लगाएं।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
