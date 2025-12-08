Chaitra Navratri 2026 Date: नए साल में कब से शुरू होंगे चैत्र नवरात्र? नोट करें तिथि और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, 1 जनवरी (New Year 2026) से नया साल शुरू होने वाला है, लेकिन हिंदू नववर्ष (Hindu Navvarsh 2026) की शुरुआत चैत्र माह में होती है। इसी माह में चैत्र नवरात्र शुरू होते हैं। इस दौरान मां दुर्गा के 09 रूपों की पूजा-अर्चना होती है और जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, चैत्र नवरात्र (Chaitra Navratri 2026) में मां दुर्गा की साधना और व्रत करने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसे में आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र की तिथि और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चैत्र नवरात्र 2026 डेट (Chaitra Navratri 2026 Start and End Date) वैदिक पंचांग के अनुसार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को है। इसी दिन से चैत्र नवरात्र (Kab Se Start Date Chaitra Navratri 2026) की शुरुआत होगी और समापन 27 मार्च को होगा। इसी दिन राम नवमी का पर्व मनाया जाएगा।