Bhai Dooj 2025 Date: किस दिशा में बिठाकर करें भाई का तिलक? जानिए दिशा और नियम

भाई दूज (Bhai Dooj 2025 Kab Hai?) का पर्व बहुत शुभ माना जाता है। यह दीपावली के दो दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं तो चलिए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भाई दूज जिसे यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया भी कहा जाता है। यह भाई-बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। यह त्योहार दीपावली के दो दिन बाद, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन (Bhai Dooj 2025 Date) बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु, सुख-समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं, भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देते हैं।

भाई दूज का शुभ मुहूर्त (Bhai Dooj 2025 Shubh Muhurat) हिंदू पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर 2025, को रात 08 बजकर 16 मिनट पर होगी। वहीं, इसकी समाप्ति 23 अक्टूबर 2025, को रात 10 बजकर 46 मिनट पर होगी। पंचांग को देखते हुए 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा।

तिलक करने का शुभ मुहूर्त - दोपहर 01 बजकर 13 मिनट से 03 बजकर 28 मिनट तक रहेगा। तिलक के दौरान भाई को किस दिशा में बिठाएं? (Bhai Dooj 2025 Disha And Niyam) भाई का मुख तिलक करते समय भाई का मुख उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा को कुबेर और उत्तर-पश्चिम दिशा को वायु की दिशा माना जाता है, जो भाई के जीवन में स्थिरता और उन्नति लाती है।