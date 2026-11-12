'कांच ही बांस के बहंगिया...' लोकगीत में छिपा है आस्था का सबसे बड़ा रहस्य, जानिए छठ पूजा में क्यों जरूरी है दउरा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार लोक आस्था के महापर्व छठ (Chhath Puja 2026) की शुरुआत 13 नवंबर से होगी और समापन 16 नवंबर को होगा। इन चार दिनों में कई खास परंपराओं को निभाया जाता है, जिनका बहुत अधिक महत्व है। इस पर्व के दौरान घर से घाट तक छठ पूजा के कई लोकगीत सुनने को मिलते हैं।

इन्हीं में सबसे प्रमुख लोकगीत है- 'कांच ही बांस के बहंगिया (Kaanch Hi Baans Ke Bahangiya), बहंगी लचकत जाए'। इस लोकगीत में छठी माता और भगवान सूर्य की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। छठ पूजा में सबसे अधिक गाया जाने वाला यह लोकगीत बताता है कि छठ पूजा में उपयोग होने वाला हर सामान (जैसे- सूप, दउरा, बहंगी) पूरी तरह शुद्ध, प्राकृतिक और पवित्र होना चाहिए। ऐसे में आइए, इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि इस लोकगीत का धार्मिक महत्व क्या है।

'कांच ही बांस' का अर्थ है नया और कच्चा बांस, जिसका प्रयोग पहले कभी न हुआ हो। इस लोकगीत से इस बात की जानकारी मिलती है कि छठ पूजा में शामिल होने वाली हर एक चीज शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए।

दउरे का महत्व छठ पूजा में दउरे का प्रयोग प्रसाद रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसमें पूजा की अन्य सामग्री भी रखी जाती है। इसे परिवार का कोई सदस्य घर से घाट तक नंगे पैर लेकर जाता है, जो समर्पण और सेवा भाव को दर्शाता है।