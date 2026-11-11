छठ महापर्व 2026: नहाय-खाय से उगते सूर्य को अर्घ्य तक... जानिए 4 दिन का पूरा शेड्यूल और विशेष संयोग

जागरण टीम, जहानाबाद/अरवल। लोक आस्था, पवित्रता और सूर्योपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ शुक्रवार, 13 नवंबर को नहाय-खाय (Chhath Puja 2026) के साथ शुरू होगा। महापर्व को लेकर घरों से लेकर बाजारों और छठ घाटों तक तैयारियां तेज हो गई हैं।

बाजारों में पूजन सामग्री, फल, सूप और दउरा की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। शहर की मुख्य सड़कों पर भी छठ की खरीदारी को लेकर चहल-पहल बढ़ गई है। वहीं, घर-आंगन की साफ-सफाई और घाटों को स्वच्छ बनाने का काम भी शुरू हो गया है।

चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत की शुरुआत नहाय-खाय से होगी। इस दिन व्रती स्नान कर शुद्धता के साथ व्रत का संकल्प लेंगी और सात्विक भोजन ग्रहण करेंगी। 14 नवंबर शनिवार को खरना (Chhath Puja Kharna Date 2026) होगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को पूजा-अर्चना कर गुड़ की खीर, रोटी सहित पारंपरिक प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा।