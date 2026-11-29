धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में कई बार हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है, जो हमारी छोटी-छोटी गलतियों को भी बार-बार याद दिलाते रहते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, उन्हें आपकी कोई न कोई कमी जरूर नजर आती है। ऐसे लोग कई बार दूसरों के सामने भी आपकी गलतियां गिनाकर आपको शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं।

इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है और मानसिक शांति भी प्रभावित होती है। आचार्य चाणक्य की नीतियों से प्रेरणा लेकर ऐसे लोगों से समझदारी के साथ निपटना सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बार-बार आपकी गलतियां गिनाता है, तो आपको उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।

सबसे पहले अपनी गलती को पहचानें चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को अपनी गलतियों को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कोई आपकी गलती बताता है, तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि उसकी बात में कितनी सच्चाई है। अगर आपसे वास्तव में कोई गलती हुई है, तो उसे स्वीकार करें और सुधार करने का प्रयास करें। लेकिन किसी की हर बात को सच मानकर खुद को दोषी समझना भी ठीक नहीं है।

हर बात पर बहस करने से बचें कुछ लोगों की आदत होती है कि वे पुरानी बातों को बार-बार दोहराते हैं। ऐसे लोगों के साथ हर बार बहस करना आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप सोच-समझकर जवाब दें। हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार शांत रहना ही सबसे बेहतर तरीका होता है।

व्यक्ति की नीयत को समझने की कोशिश करें हर व्यक्ति आपकी गलती सुधारने के उद्देश्य से आपकी कमियां नहीं बताता। कुछ लोग सच में आपकी भलाई चाहते हैं, जबकि कुछ लोग आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए किसी के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार पर ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपको अपमानित करता है, तो उससे दूरी बनाना बेहतर हो सकता है।

जवाब देने के बजाय खुद को बेहतर बनाएं अगर कोई व्यक्ति बार-बार आपकी गलतियां गिनाता है, तो अपना समय उसे जवाब देने में बर्बाद न करें। इसके बजाय अपनी कमियों को सुधारने और अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की कोशिश करें। जब आप लगातार मेहनत करते हैं और अपने काम में बेहतर बनते हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दूसरों की नकारात्मक बातों को अपनी तरक्की में बाधा न बनने दें।

अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें गलती स्वीकार करना अच्छी बात है, लेकिन हर बार अपमान सहना जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बार-बार आपकी बेइज्जती करता है, तो उसे शांति से अपनी सीमा समझाएं। आप कह सकते हैं कि अगर कोई गलती है, तो उसे एक बार बताएं, लेकिन बार-बार पुरानी बातों को दोहराकर अपमानित करना सही नहीं है। अपनी इज्जत करना भी जीवन का जरूरी हिस्सा है।