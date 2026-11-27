धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके आसपास ऐसे लोग रहें, जो उसकी बातों को समझें और उसका साथ दें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति हर बात पर आपकी हां में हां मिलाता है, क्या वह सच में आपका शुभचिंतक है?

चाणक्य नीति के अनुसार, हर समय आपकी तारीफ करने और आपकी बातों से सहमत होने वाला व्यक्ति हमेशा आपका सच्चा मित्र नहीं होता। कई बार लोग अपने स्वार्थ, फायदे या किसी खास मकसद के कारण आपकी हर बात का समर्थन करते हैं। आइए ऐसे लोगों की परख करने की नीतियों को समझते हैं।

हर बात पर हां कहने वाला जरूरी नहीं सच्चा मित्र हो चाणक्य नीति की सीख के अनुसार, व्यक्ति को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, जो बिना सोचे-समझे हर बात पर सहमति जताते हैं। ऐसे लोग कई बार सामने वाले को खुश रखने के लिए उसकी गलत बातों का भी समर्थन करते हैं। शुरुआत में उनका व्यवहार अच्छा लग सकता है, लेकिन उनकी सलाह आपको गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। इसलिए किसी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।

सच्चा मित्र आपकी गलतियां भी बताता है सच्चा मित्र वह नहीं होता, जो केवल आपकी तारीफ करे। बल्कि सच्चा मित्र वही है, जो आपकी गलती होने पर आपको सही रास्ता दिखाए। अगर आप कोई गलत फैसला ले रहे हैं, तो आपका सच्चा शुभचिंतक आपको रोकने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि उस समय उसकी बात आपको अच्छी न लगे, लेकिन उसका उद्देश्य आपको नुकसान से बचाना होता है।

मीठी बातों में आकर न करें भरोसा कई लोग मीठी-मीठी बातें करके दूसरों का विश्वास जीत लेते हैं। वे सामने वाले की तारीफ करते हैं और उसकी हर बात को सही बताते हैं। लेकिन केवल मीठी बातें किसी की अच्छी नीयत का प्रमाण नहीं होतीं। इसलिए किसी व्यक्ति को उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके काम और व्यवहार से पहचानना चाहिए। देखें कि जरूरत पड़ने पर वह आपके साथ खड़ा रहता है या नहीं।

मुश्किल समय में होती है असली पहचान व्यक्ति की असली पहचान अच्छे समय में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में होती है। जब आपके जीवन में परेशानी आती है, तब कई लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। वहीं सच्चा मित्र आपकी मदद करने और आपको हिम्मत देने के लिए आगे आता है। इसलिए रिश्तों की पहचान केवल हंसी-मजाक और अच्छी बातों से नहीं करनी चाहिए।