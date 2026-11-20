धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य की बताई गई नीतियां आज भी लोगों को जीवन में सही रास्ता चुनने की सीख देती हैं। चाणक्य नीति में व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार, दोस्ती, रिश्तों और सफलता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं।

आचार्य चाणक्य के अनुसार, इंसान की कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जो दूसरों से ज्यादा खुद उसके लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। ऐसे लोग अपनी गलतियों के कारण जीवन में कई अच्छे अवसर गंवा देते हैं और बाद में पछताते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे आदतें, जिनकी वजह से व्यक्ति खुद अपना नुकसान कर बैठता है।

अपनी गुप्त बातें हर किसी को बताने वाले लोग आचार्य चाणक्य की नीतियों से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि व्यक्ति को अपनी हर बात दूसरों के सामने नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग अपनी योजनाएं, कमजोरियां और निजी बातें बिना सोचे-समझे किसी को भी बता देते हैं। ऐसे में उनकी बातों का गलत फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए समझदार व्यक्ति वही होता है, जो सही समय पर सही व्यक्ति के सामने ही अपनी बात रखता है।

अहंकार और जिद करने वाले लोग चाणक्य नीति में अहंकार को व्यक्ति की उन्नति में बाधा बनने वाला स्वभाव माना गया है। कुछ लोग खुद को दूसरों से अधिक समझदार मानते हैं और किसी की अच्छी सलाह भी सुनना पसंद नहीं करते। अपनी जिद के कारण वे सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को कई बार अपनी गलतियों का एहसास तब होता है, जब उनके हाथ से अच्छे अवसर निकल चुके होते हैं। इसलिए जीवन में विनम्रता रखना बहुत जरूरी है।

केवल किस्मत के भरोसे बैठने वाले लोग कई लोग जीवन में सफलता पाने के लिए केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं। वे मेहनत करने और नए अवसर तलाशने के बजाय यह सोचते रहते हैं कि जब किस्मत अच्छी होगी, तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और सही दिशा में प्रयास करना जरूरी है। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से व्यक्ति अपने कई अच्छे अवसर गंवा सकता है।