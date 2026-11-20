अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली होती है इन लोगों की आदत, चाणक्य नीति में बताया गया है इनका स्वभाव
चाणक्य नीति के अनुसार, इंसान की कुछ आदतें उसे खुद अपना दुश्मन बना देती हैं। जानिए कौन सी गलतियां व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती हैं। गुस्सा, अहंकार, जल्दबाजी, गोपनीय बातें साझा करना और गलत लोगों पर भरोसा करने जैसी आदतों से कैसे बचें और चाणक्य की सीख क्या कहती है।
HighLights
अपनी गुप्त बातें हर किसी को बताने से बचें।
क्रोध और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।
अहंकार और केवल भाग्य पर निर्भर न रहें।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य की बताई गई नीतियां आज भी लोगों को जीवन में सही रास्ता चुनने की सीख देती हैं। चाणक्य नीति में व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार, दोस्ती, रिश्तों और सफलता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं।
आचार्य चाणक्य के अनुसार, इंसान की कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जो दूसरों से ज्यादा खुद उसके लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। ऐसे लोग अपनी गलतियों के कारण जीवन में कई अच्छे अवसर गंवा देते हैं और बाद में पछताते हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे आदतें, जिनकी वजह से व्यक्ति खुद अपना नुकसान कर बैठता है।
अपनी गुप्त बातें हर किसी को बताने वाले लोग
आचार्य चाणक्य की नीतियों से मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि व्यक्ति को अपनी हर बात दूसरों के सामने नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग अपनी योजनाएं, कमजोरियां और निजी बातें बिना सोचे-समझे किसी को भी बता देते हैं। ऐसे में उनकी बातों का गलत फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए समझदार व्यक्ति वही होता है, जो सही समय पर सही व्यक्ति के सामने ही अपनी बात रखता है।
गुस्से और जल्दबाजी में फैसले लेने वाले लोग
कुछ लोगों की आदत होती है कि वे छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और बिना सोचे-समझे कोई भी फैसला ले लेते हैं। इसका नुकसान उन्हें बाद में उठाना पड़ता है। गुस्से में कही गई बात रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय करियर या कारोबार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में फैसला लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में जरूर सोचना चाहिए।
अहंकार और जिद करने वाले लोग
चाणक्य नीति में अहंकार को व्यक्ति की उन्नति में बाधा बनने वाला स्वभाव माना गया है। कुछ लोग खुद को दूसरों से अधिक समझदार मानते हैं और किसी की अच्छी सलाह भी सुनना पसंद नहीं करते। अपनी जिद के कारण वे सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को कई बार अपनी गलतियों का एहसास तब होता है, जब उनके हाथ से अच्छे अवसर निकल चुके होते हैं। इसलिए जीवन में विनम्रता रखना बहुत जरूरी है।
केवल किस्मत के भरोसे बैठने वाले लोग
कई लोग जीवन में सफलता पाने के लिए केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं। वे मेहनत करने और नए अवसर तलाशने के बजाय यह सोचते रहते हैं कि जब किस्मत अच्छी होगी, तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और सही दिशा में प्रयास करना जरूरी है। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से व्यक्ति अपने कई अच्छे अवसर गंवा सकता है।
गलत लोगों पर भरोसा करने वाले लोग
हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका सच्चा शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग अपने फायदे के लिए दूसरों से दोस्ती करते हैं और मौका मिलने पर उनका नुकसान भी कर सकते हैं। ऐसे में बिना किसी को समझे उस पर भरोसा करना परेशानी का कारण बन सकता है। इसी तरह दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी क्षमता और परिस्थितियों को नजरअंदाज करके किसी की मदद करना भी नुकसानदायक हो सकता है।
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अस्वीकरण: अत:आचार्य चाणक्य की नीतियों से यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपनी आदतों और व्यवहार पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। गुस्सा, अहंकार, जल्दबाजी और गलत लोगों पर भरोसा जैसी आदतें जीवन में परेशानी बढ़ा सकती हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
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