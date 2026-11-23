धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य को भारत के महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और विचारक के रूप में देखा जाता है। उनकी नीतियां आज भी जीवन को सही दिशा देने और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करती हैं। आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों में कई ऐसी बातें बताते हैं जिनसे व्यक्ति को जीवन जीने का उद्देश्य और कला समझ आती है।

ऐसे ही वो बताते हैं कि जीवन में उतार-चढ़ाव आना तो आम है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जो जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने से पहले व्यक्ति को घर में या लोगों में देखने को मिल सकते हैं। इन संकेतों को देखकर व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि आपके भविष्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं।

परिवार में बढ़ता तनाव, लगातार असफलता और मन में नकारात्मक भावनाओं का जन्म जैसे कई संकेत हैं, जो घर की बर्बादी की तरफ इशारा करते हैं। घर के लोगों में बढ़ने लगे कलह-कलेश परिवार में प्रेम, विश्वास और आपसी समझ का होना सुखी जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं जब घर के सदस्यों के बीच छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगें या बिना वजह ही कलश-कलेश बढ़ने लगे तो समझें कि आपका बुरा समय आने वाला है। ऐसे में लोग एक-दूसरे के प्रति सम्मान कम दें, तो आपको चिंता की जरूरत है।

अगर आपको भी ऐसा कोई संकेत दिखाई दे, तो आपसी बातचीत और समझदारी के साथ बड़े से बड़ा विवाद सुलझाने की कोशिश करें। मेहनत के बाद भी बार-बार मिले असफलता यदि कोई व्यक्ति लगातार मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे बार-बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे यह आपके भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। यह आपके लिए भविष्य में आने वाले किसी संकट का संकेत देता है। ऐसे में आपको अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए और हर असफलता को केवल दुर्भाग्य मानकर आगे बढ़ना ठीक नहीं है, बल्कि अपना पूरा प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए।

घर के लोगों में धैर्य की कमी होना अगर घर के सदस्यों के बीच धैर्य की कमी होने लगे और सबकुछ पाने की लालसा बढ़ने लगे तो समझें बुरा समय जल्द ही आपके घर में दस्तक देने वाला है। ऐसे में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि धैर्य किसी भी बड़ी से बड़ी सफलता को पाने की कुंजी है। इसलिए सभी को धैर्य का पालन अवश्य करना चाहिए।

जब परिवार के सदस्य छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने लगें, जल्दबाजी में फैसले लेने लगें और एक-दूसरे की बातों को भी धैर्य से न सुनें तो यह बड़े संकट की ओर इशारा करता है। परिवार के लोगों में लालच का बढ़ना लालच ऐसी भावना है, जो अच्छे रिश्तों को भी कमजोर कर सकती है। जब परिवार में धन-संपत्ति या अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए लालच बढ़ने लगे, तो समझें कि जल्द ही कोई बड़ा संकट आने वाला है।

चाणक्य नीति की सीख है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए और जरूरत से ज्यादा लालच किसी भी व्यक्ति को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए इससे बचना जरूरी है। ईश्वर की भक्ति में मन न लगना आचार्य चाणक्य बताते हैं कि ईश्वर की भक्ति से बड़े से बड़े संकट को पार किया जा सकता है। अगर आपका या परिवार के लोगों का ईश्वर की भक्ति में मन नहीं लग रहा है, तो संभव है कि भविष्य में कोई बड़ा संकट आने वाला है।